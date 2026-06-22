Тренер сборной Кюрасао – об историческом матче на ЧМ: «Вернули долг»

Главный тренер сборной Кюрасао Дик Адвокат поделился эмоциями после исторического матча на чемпионате мира 2026 против Эквадора. Его команда выстояла и набрала первые очки на мундиале (0:0).

«Жители Кюрасао поддерживали нас с самого начала. Особенно на прошлой неделе, после 1:7, люди на острове все равно праздновали и были полны радости.

Вечером здесь было настоящее безумие. Поэтому я очень хочу, чтобы люди, чья жизнь не всегда проста, отпраздновали этот успех.

Сегодня я не был так эмоционален, совсем не так, как во время первого матча, потому что чувствовал, что мы правильно ведем игру, и в таком случае не нужно поддаваться эмоциям.

Что действительно вызвало эмоции во время первого матча, так это то, что мы проиграли 1:7, а публика все равно с таким энтузиазмом приветствовала игроков. Обычно в такой ситуации тебя критикуют, но произошло абсолютно противоположное. Сегодня команда вернула этот долг болельщикам. Я считаю, что это был прекрасный момент.

Возможно, матч с Германией состоялся слишком рано. В тот день они были просто не нашего уровня, но сегодня команда выглядела именно так, как и должна была выглядеть.

Они бились как львы, и в такие моменты видишь, чего можно достичь против команды, которая играет на очень высоком уровне и обладает очень высоким индивидуальным классом игроков.

Что бы я сказал людям? Продолжайте поддерживать нас, продолжайте помогать нам. Это окрыляет нас. Мы бьемся за страну», – сказал Адвокат.

Видеообзор матча: