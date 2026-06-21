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Чемпионат мира
Эквадор
21.06.2026 03:00 – FT 0 : 0
Кюрасао
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Чемпионат мира
21 июня 2026, 05:26 | Обновлено 21 июня 2026, 05:55
338
0

Эквадор – Кюрасао – 0:0. Историческая ничья на ЧМ-2026! Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 2-го тура группы Е чемпионата мира 2026

21 июня 2026, 05:26 | Обновлено 21 июня 2026, 05:55
338
0
Эквадор – Кюрасао – 0:0. Историческая ничья на ЧМ-2026! Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine
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21 июня прошел матч 2-го тура группы Е чемпионата мира 2026 между сборными Эквадора и Кюрасао.

Встреча состоялась на Эрроухед Стэдиум в Канзас-Сити и завершилась со счетом 0:0

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ключевую роль в этом поединке сыграл голкипер команда Кюрасао Элой Ром, который совершил 15 сейвов.

Сборная Кюрасао во главе с Диком Адвокатом добыла первое в истории очков на мундиалях.

В одном квартете Эквадор и Кюрасао выступают вместе с Германией и Кот-д'Ивуаром.

ЧМ-2026. Группа Е

Второй тур. 21 июня

Эквадор – Кюрасао – 0:0

Видеообзор матча

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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