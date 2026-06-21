Эквадор – Кюрасао – 0:0. Историческая ничья на ЧМ-2026! Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 2-го тура группы Е чемпионата мира 2026
21 июня прошел матч 2-го тура группы Е чемпионата мира 2026 между сборными Эквадора и Кюрасао.
Встреча состоялась на Эрроухед Стэдиум в Канзас-Сити и завершилась со счетом 0:0
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Ключевую роль в этом поединке сыграл голкипер команда Кюрасао Элой Ром, который совершил 15 сейвов.
Сборная Кюрасао во главе с Диком Адвокатом добыла первое в истории очков на мундиалях.
В одном квартете Эквадор и Кюрасао выступают вместе с Германией и Кот-д'Ивуаром.
ЧМ-2026. Группа Е
Второй тур. 21 июня
Эквадор – Кюрасао – 0:0
Видеообзор матча
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