История! Сборная Кюрасао не проиграла Эквадору и добыла первое очко на ЧМ
Подопечные Дика Адвоката выстояли в поединке 2-го тура группы Е чемпионата мира 2026
Сборная Кюрасао добыла первое очко на чемпионатах мира в истории!
21 июня подопечные Дика Адвоката сумела не проиграть команде Эквадора в матче 2-го тура группы Е ЧМ-2026, сыграв вничью со счетом 0:0.
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Главные героем поединка стал голкипер сборной Кюрасао Элой Ром, который оформил 15 сейвов.
В одном квартете Кюрасао и Эквадор выступают вместе с Германией и Кот-д'Ивуаром. В 1-м туре сборная Кюрасао потерпела разгромное поражение от Германии (1:7), а третий тур против ивуарийцев проведет 25 числа (23:00).
После двух туров Эквадор и Кюрасао занимают третью и четвертую строчку в группе соответственно с одним очком. Обе команды сохраняют шансы на плей-офф.
Германия досрочно выиграла группу с 6 очками. Кот-д'Ивуар с 3 баллами располагается на второй позиции.
ЧМ-2026. Группа Е
Второй тур. 21 июня
Эквадор – Кюрасао – 0:0
Видеообзор матча
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