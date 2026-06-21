Чемпионат мира. Группа E. 2-й тур.

Эквадор – Кюрасао – 0:0

Эквадор: Галиндес – Инкапье, Пачо, Франко – Альсивар – Эступиньян, Вите, М. Кайседо, Йебоа – Валенсия, Плата.

Запасные: Рамирес, Валье, Ф. Торрес, Ордоньес, Пресиадо, Поросо, Медина, Валенсия, Паэс, Минда, Кастильо, К. Родригес, Х. Кайседо, Ангуло,

Кюрасао: Ром – Фонвилл, Флоранус, Обиспо, Гарри, Бренет – Ж. Бакуна, Л. Бакуна, Комененсия, Чонг – Локадия.

Запасные: Бодак, Дорнбуш, Самбо, Ван Эйма, Базур, Румерату, Марта, Фелида, Антониссе, Гансен, Нослин, Горре, Маргарита, Кувас, Кастаннеер.

Арбитр: Ма Нин (Фусинь, Китай)

Стадион: «Эрроухед Стедиум» (Канзас-Сити, США).

В воскресенье, 21-го июня, состоится поединок 2-го тура чемпионата мира-2026, в котором сразятся Эквадор и Кюрасао. Матч пройдет в Канзас-Сити, на поле стадиона «Эрроухед Стедиум», начало в 03:00.

Неудачники первого тура встретятся между собой в очной встрече, и проигравший из них останется без шансов на продолжение борьбы. Поэтому дебютантам мундиалей придется доказывать, что они приехали в Америку не только ради уникального опыта больших турниров. Фаворитами их точно никто не назвет.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Эквадор – Кюрасао, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua: Фора Эквадора (-2.5) за 1.98 по линии БК betking.