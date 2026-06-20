21 июня на Эрроухед Стэдиум пройдет матч 2-го тура чемпионата мира по футболу, в котором сыграют национальные сборные Эквадора и Кюрасао.

Поединок начнется в 03:30 по киевскому времени.

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Эквадор

Команда чуть не лишилась права сыграть на предыдущем мундиале, когда оказалось, что в той квалификации сыграл футболист, которого натурализировали по поддельным документам. Но в итоге решили отобрать три очка уже со следующего цикла. Но это наказание не помешало показать там второй результат - лучше прошел тот раунд только обладатель титула, Аргентина.

Неплохо проведя и контрольные поединки, Валенсия и компания вполне обоснованно претендовали на как минимум ничью в первом туре. У того де Эннера было несколько очень классных моментов. Но ни он, ни партнеры так и не реализовали своих шансов, а в концовке, на 90-й минуте, Диалло забил и принес своим голом важную победу для родного для себя Кот-д'Ивуара.

Кюрасао

Сборная никогда особенно не котировалась. Но опытнейший Адвокат показал, насколько в таких вопросах важен фактор наставника. Да, отбор на КОНКАКАФ был более прост, чем обычно - без местных тяжеловесов, Мексики, США, да и Канады, больше доступных мест. Но все же нужно было пройти два раунда борьбы, и подопечные Дика справились, в решающий момент выиграв группу, где были Ямайка, Тринидад и Тобаго с Бермудами.

Но пока что в дебюте можно внести в актив тот гол, что Комененция сумел распечатать Нойера - на время даже удерживали 1:1 с немцами. Но в итоге Германия смогла реализовать свое преимущество, и в итоге выдать рекордные для нынешнего мундиаля 7:1. Дальше будет не намного легче.

Статистика личных встреч

Хотя страны находятся относительно недалеко друг от друга, их национальные команды до этого не проводили ни разу даже товарищеских поединков.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что дебютанта снова ждет разгром. Эквадорцы понимают, насколько сейчас хороший шанс на успех - рекомендуем ставить на то, что тут в итоге оформят их победу при -2,5 голов (коэффициент - 1,98).

Прогноз Sport.ua: Фора Эквадора (-2.5) за 1.98 по линии БК betking.