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WTA
20 июня 2026, 20:10 | Обновлено 20 июня 2026, 20:22
459
9

Олейникова проиграла стартовый матч квалификации WTA 250 в Истборне

Александра проиграла Софии Джонсон в первом раунде отбора травяного турнира

20 июня 2026, 20:10 | Обновлено 20 июня 2026, 20:22
459
9 Comments
Олейникова проиграла стартовый матч квалификации WTA 250 в Истборне
Getty Images/Global Images Ukraine. Александра Олейникова и София Джонсон
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Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 51) завершила выступления на травяном турнире WTA 250 в Истборне, Великобритания.

В первом раунде квалификации украинка в двух сетах потерпела поражение от Софии Джонсон (Великобритания, WTA 586) за 53 минуты.

WTA 250 Истборн. Квалификация

Александра Олейникова (Украина) [1] – София Джонсон (Великобритания) [WC] – 0:6, 2:6

Это было первое очное противостояние соперниц.

Олейникова провела лишь второй матч на травяном покрытии и потерпела второе поражение. На следующей неделе Александра дебютирует в основной сетке Уимблдона.

Джонсон в финале отбора Истборна поборется либо с Эмилианой Аранго, либо с Алишей Паркс.

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Александра Олейникова WTA Истборн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 9
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Власне, нічого дивного не сталося. Ми повинні бути безмежно вдячні Саші за політичну діяльність, але в плані професійному вона залишається грунтовою бадмінтоністкою. В теплій ванні третьої, навіть другої сотні це було непомітно. Скажімо, трав'яну частину сезону можна було просто ігнорувати, що вона й робила. Тім більше, що все одно паралельно проходить досить грунтових турнірів. Але її винесло в першу сотню, а там є зобов'язання. От і доводиться грати на абсолютно незнайомому покритті. Ще й в суперницях британка, а британкі всі, незалежно від місця в рейтингу, на траві грати вміють.
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+9
Показать Скрыть 2 ответа
Так.Не так просто на траві.
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+4
А тим часом Дар'я виграла 1 сет у Кенін.
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+2
 За подібний матч Даяну тут змішали би з помиями, а Олександру, загалом, пробачили. Чтош, люді как люді, і мілосєрдіє іногда стучітца в іх сєрдца.
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+1
Може з Ноздрачьової толк буде
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+1
Все одно що умовний кривбас просРав аматорам в КУ
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0
Ну це вже занадто... Навіть якщо врахувати той факт що Олійникова стовідсоткова грунтовичка, але програти суперниці з кінця шостої сотні з повним розгромом та ще й з бубликом...🤬 я вибачаюсь але це вже ні в які ворота не влазить... 🤦
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-1
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