Олейникова проиграла стартовый матч квалификации WTA 250 в Истборне

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 51) завершила выступления на травяном турнире WTA 250 в Истборне, Великобритания.

В первом раунде квалификации украинка в двух сетах потерпела поражение от Софии Джонсон (Великобритания, WTA 586) за 53 минуты.

WTA 250 Истборн. Квалификация

Александра Олейникова (Украина) [1] – София Джонсон (Великобритания) [WC] – 0:6, 2:6

Это было первое очное противостояние соперниц.

Олейникова провела лишь второй матч на травяном покрытии и потерпела второе поражение. На следующей неделе Александра дебютирует в основной сетке Уимблдона.

Джонсон в финале отбора Истборна поборется либо с Эмилианой Аранго, либо с Алишей Паркс.