Олейникова проиграла стартовый матч квалификации WTA 250 в Истборне
Александра проиграла Софии Джонсон в первом раунде отбора травяного турнира
Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 51) завершила выступления на травяном турнире WTA 250 в Истборне, Великобритания.
В первом раунде квалификации украинка в двух сетах потерпела поражение от Софии Джонсон (Великобритания, WTA 586) за 53 минуты.
WTA 250 Истборн. Квалификация
Александра Олейникова (Украина) [1] – София Джонсон (Великобритания) [WC] – 0:6, 2:6
Это было первое очное противостояние соперниц.
Олейникова провела лишь второй матч на травяном покрытии и потерпела второе поражение. На следующей неделе Александра дебютирует в основной сетке Уимблдона.
Джонсон в финале отбора Истборна поборется либо с Эмилианой Аранго, либо с Алишей Паркс.
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