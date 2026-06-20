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Украина. Премьер лига
20 июня 2026, 20:02 | Обновлено 20 июня 2026, 20:45
2610
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ОФИЦИАЛЬНО. Райан Роберто стал футболистом Шахтера

Бразильский вингер перебрался в украинский клуб из «Фламенго»

20 июня 2026, 20:02 | Обновлено 20 июня 2026, 20:45
2610
12 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. Райан Роберто стал футболистом Шахтера
Шахтер. Райан Роберто
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Бразильский вингер Райан Роберто перебрался из «Фламенго» в «Шахтер». Об этом сообщает пресс-служба донецкого клуба.

Срок соглашения между 18-летним футболистом и чемпионом Украины рассчитан на пять сезонов.

В текущем сезоне Райан Роберто выступал за молодежную команду «Фламенго» – на его счету 18 сыгранных матчей, в которых он успел отличиться 6 голами и 1 голевой передачей.

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» определил лучшего игрока сезона.

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Комментарии 13
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Це вже скільки їх там?) "Український" клюб)))
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Ложки и другая посуда для еды на базе в Счастливом браузилам выдают строго по списку ввиду их немерного количества. Список у серуна
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Це вже не смішно навіть. У Рената здається вже старчеське починається 
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0
Всі такі противники Шахтаря, але якби не він, то в єврокубках Украхни вже не було б.
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0
Ще трохи, і з Шахтарем буде як з Реалом - жодного гравця в збірній
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0
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Та всім пох Чергова бібізяна
Травм і неуспіхів
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-1
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Прекрасно
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-2
Дуже добре🥳
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-3
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