Украина. Премьер лига20 июня 2026, 20:02 | Обновлено 20 июня 2026, 20:45
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ОФИЦИАЛЬНО. Райан Роберто стал футболистом Шахтера
Бразильский вингер перебрался в украинский клуб из «Фламенго»
20 июня 2026, 20:02 | Обновлено 20 июня 2026, 20:45
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Бразильский вингер Райан Роберто перебрался из «Фламенго» в «Шахтер». Об этом сообщает пресс-служба донецкого клуба.
Срок соглашения между 18-летним футболистом и чемпионом Украины рассчитан на пять сезонов.
В текущем сезоне Райан Роберто выступал за молодежную команду «Фламенго» – на его счету 18 сыгранных матчей, в которых он успел отличиться 6 голами и 1 голевой передачей.
Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» определил лучшего игрока сезона.
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