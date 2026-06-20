ОФИЦИАЛЬНО. Райан Роберто стал футболистом Шахтера

Бразильский вингер Райан Роберто перебрался из «Фламенго» в «Шахтер». Об этом сообщает пресс-служба донецкого клуба.

Срок соглашения между 18-летним футболистом и чемпионом Украины рассчитан на пять сезонов.

В текущем сезоне Райан Роберто выступал за молодежную команду «Фламенго» – на его счету 18 сыгранных матчей, в которых он успел отличиться 6 голами и 1 голевой передачей.

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» определил лучшего игрока сезона.