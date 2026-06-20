Шахтер определил лучшего игрока сезона. Он не бразилец

Шахтер назвал лучшего игрока по итогам чемпионского сезона. Статус лучшего футболиста команды получил вратарь Дмитрий Ризнык.

Несмотря на наличие большого количества бразильцев, лучшим назвали именно украинского кипера. Интересно, что он опередил в голосовании форварда Лассину Траоре.

Третье место занял Эгиналду.

Шахтер в минувшем сезоне стал чемпионом УПЛ и добрался до полуфинала Лиги конференций.