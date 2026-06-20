Зеркальный счет для Швеции. Сборная Нидерландов разгромила Тре крунур

В поединке группы F чемпионата мира состоялся поединок между сборными Нидерландов и Швеции. «Тре крунур» в стартовом матче на ЧМ-2026 одержали уверенную победу, разгромив команду Туниса со счетом 5:1. «Оранжевые» в первом туре группового этапа встречались с Японией и не смогли обыграть соперников. Дважды по ходу матча Нидерланды вели в счете, но в итоге та дуэль завершилась вничью.

Номинальные хозяева агрессивно начали игру и реализовали первый же созданный голевой момент. Прострел Гакпо точным ударом замкнул Бробби, который неожиданно вышел в стартовом составе на острие атаки «оранжевых».

Голландцы продолжили владеть территориальным преимуществом, а у шведов не получалось изменить рисунок игры. Активные перемещения соперников вносили нервозность в защитные построения «Тре крунур», и это позволило команде Рональда Кумана увеличить свое преимущество. На этот раз Бробби ассистировал Дюмфрис, и форвард оформил дубль.

Традиционная пауза на гидрацию подоспела весьма кстати для сборной Швеции. После короткого перерыва «сине-желтые» заиграли уверенней и все чаще появлялись возле штрафной Нидерландов. Хороший удар Дьокереша отбил Вербрюгген, Аяри пробил немного выше цели. Лагербильке, замкнувший навес с углового, таки отправил мяч в ворота, но арбитр зафиксировал оффсайд. А в компенсированное к первому тайму время Вербрюгген дважды помешал шведам сократить отставание. Сначала голкипер отбил удар Дьокереша со штрафного, а затем среагировал на удар Аяри в нижний угол.

Окончание первого тайма сулило непредсказуемость второй половины встречи, но подопечные Кумана сразу заставили забыть об интриге. Дюмфрис записал в свой актив вторую голевую передачу, и Гакпо замкнул прострел партнера. Вскоре Гакпо точным ударом завершил контратаку, также оформив дубль в матче.

В такой ситуации шведам нужно было постараться сократить отставание в контексте дальнейшей турнирной борьбы. И посприятствовал этому выход на поле Эланги, который уже через несколько минут реализовал выход один на один с голкипером.

До конца игры оставалось еще полчаса, которые шведы старались провести в атаке. Близок к успеху был Исак, но снова свое мастерство продемонстрировал Вербрюгген. А точку в матче поставил Саммервилл, который ранее также «расписался» в воротах Японии.

В заключительном туре группового этапа «оранжевые» встретятся с Тунисом, а Швеция сыграет с Японией.

Чемпионат мира. Группа F. 2-й тур.

Нидерланды – Швеция – 5:1

Голы: Бробби (5, 17), Гакпо (47, 54), Саммервилл (89) – Эланга (59)

Предупреждения: Гудмундссон (53), Аяри (75), Бергвалль (81)

Нидерланды: Вербрюгген, Дюмфрис, Ван Дейк, ван Хеке, ван де Вен, Гравенберх, де Йонг (Копмайнерс, 60), Рейндерс (Тил, 60), Мален (Саммервилл, 46), Бробби (Депай, 72), Гакпо.

Швеция: Нордфельдт, Лагербильке, Гин, Линделеф, Карлстрем (Зенели, 56), Бернгардссон (Эланга, 56), Нюгрен (Бергвалль, 56), Аяри (Али, 79), Гудмундссон, Декереш, Исак.

Арбитр: Майкл Оливер (Англия)

Стадион «NRG Stadium» (Хьюстон, США)

НИДЕРЛАНДЫ – ШВЕЦИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА