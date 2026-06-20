Таблица ЧМ. Нидерланды практически вышли в плей-офф, но не математически
Во втором туре оранжевые разгромили Швецию со счетом 5:1
В матче второго тура чемпионата мира 2026 сборная Нидерландов разгромила Швецию со счетом 5:1.
Поединок состоялся в Хьюстоне (штат Техас) на Эн-Эр-Джи Стэдиум.
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У победителей дубли оформили Брайан Бробби и Коди Гакпо, также отличился Крисенсио Саммервилл. Швеция сумела ответить лишь голом престижа, который забил Антони Эланга.
Нидерландцы выиграли матч против Швеции (5:1), набрали 4 очка и стали лидером группы F. Оранжевые практически обеспечили себе выход в плей-офф ЧМ, но пока еще не математически.
Интересно, что Швеция после победы над Тунисом (5:1) затем с таким же счетом проиграла Нидерландам (1:5).
ЧМ-2026 Турнирная таблица группы F
- Нидерланды (4 очка), Швеция (3), Япония (1), Тунис (0)
Аналитики оценивают шансы сборных на выход в плей-офф так:
- Нидерланды – 100%, Швеция – 87%, Япония – 85%, Тунис – 8%
Дальнейшее расписание матчей группы F
- 20 июня. Тунис – Япония
- 25 июня. Япония – Швеция, Тунис – Нидерланды
Чемпионат мира 2026. Группа F. 2-й тур, 20 июня 2026
Хьюстон (штат Техас, США), Эн-Эр-Джи Стэдиум
22:00. Нидерланды – Швеция – 5:1
Голы: Брайан Бробби, 5, 17, Коди Гакпо, 47, 54, Крисенсио Саммервилл, 89 – Антони Эланга, 59
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