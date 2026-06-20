ФОТО. Дубли Бробби и Гакпо. Нидерланды отгрузили 5 мячей в ворота Швеции

В матче второго тура чемпионата мира 2026 сборная Нидерландов разгромила Швецию со счетом 5:1.

Поединок состоялся в Хьюстоне (штат Техас) на Эн-Эр-Джи Стэдиум.

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Нидерландцы быстро захватили инициативу и в первом тайме забили дважды. На 5-й минуте Брайан Бробби открыл счет после передачи Коди Гакпо, а на 17-й минуте Бробби удвоил преимущество команды, ассист от Дензела Дюмфриса.

Сразу после перерыва Нидерланды забили еще два гола. На 47-й минуте Коди Гакпо забил третий гол после ассиста Дензела Дюмфриса, а на 54-й минуте оформил дубль после передачи Крисенсио Саммервилла.

Швеция сумела ответить лишь одним мячом. На 59-й минуте Антони Эланга забил гол престижа после передачи Александера Исака. Точку в матче поставил Крисенсио Саммервилл, который забил на 89-й минуте с передачи Мемфиса Депая (5:1).

Нидерландцы выиграли матч против Швеции (5:1), набрали 4 очка и стали лидером группы F. Оранжевые практически обеспечили себе выход в плей-офф ЧМ.

Турнирное положение: Нидерланды (4 очка), Швеция (3), Япония (1), Тунис (0).

Чемпионат мира 2026. Группа F. 2-й тур, 20 июня 2026

Хьюстон (штат Техас, США), Эн-Эр-Джи Стэдиум

22:00. Нидерланды – Швеция – 5:1

Голы: Брайан Бробби, 5, 17, Коди Гакпо, 47, 54, Крисенсио Саммервилл, 89 – Антони Эланга, 59

Турнирная таблица

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Брайан Бробби, 5 мин

ГОЛ! 2:0. Брайан Бробби, 17 мин

ГОЛ! 3:0. Коди Гакпо, 47 мин

ГОЛ! 4:0. Коди Гакпо, 54 мин

ГОЛ! 4:1. Антони Эланга, 59 мин

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