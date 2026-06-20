В составе Германии много выходцев из Африки. Почему это важно для страны

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Украинские болельщики со стажем прекрасно помнят быстроногого немецкого вингера Давида Одонкора, который под самый конец своей карьеры решил немного подзаработать денег в отечественной Премьер-лиге в составе «Говерлы». То были, как это принято говорить сейчас, «золотые годы» нашего клубного футбола, когда даже один из записных аутсайдеров лиги мог позволить себе футболистов с мировым именем. А то, что Одонкор являлся таковым, ни у кого сомнений не вызывало, так как Давид с 2006 по 2008 годы выступал за сборную Германии (16 матчей, 1 гол), став в рядах «Бундестим» бронзовым призером ЧМ-2006 и серебряным призером Евро-2008.

В те годы Давид Одонкор выделялся в сборной Германии своим внешним видом и происхождением. Однако по прошествии двух десятков лет внимательный болельщик с легкостью может заметить, какие существенные трансформации произошли с «Бундестим». В частности, в заявке на ЧМ-2026 у немецкой национальной команды есть сразу восемь исполнителей, имеющих африканское происхождение, как и Одонкор (у Давида мать – немка, а отец – ганец). Речь о таких футболистах как Джонатан Та («Бавария»), Антонио Рюдигер («Реал»), Феликс Нмеча («Боруссия» Дортмунд), Джамал Мусиала («Бавария»), Лерой Сане («Галатасарай»), Ассан Уэдраого («РБ Лейпциг»), Малик Тшау («Ньюкасл»), Джейми Левелинг («Штутгарт»). Фактически речь идет о трети от общего числа, и это игроки, которые вполне могли бы защищать на международном уровне цвета Сьерра-Леоне, Нигерии, Ганы или Кот-д'Ивуара, но все-таки оказались в рядах «Бундестим», так как родились непосредственно в Германии в семьях выходцев из Африки.

Всего за двадцать лет сборная Германии стала настолько же поликультурной футбольной командой, как и ее многолетний и извечный соперник-гранд на зеленых полях Европы – сборная Франции. И, если отпустить исторические аспекты и не слишком углубляться в колониальное прошлое, то можно констатировать, что нынешнее руководство Немецкого футбольного союза фактически перенимает философию Федерации футбола Франции, пускай и с «опозданием» в несколько десятилетий. Но, как это было актуально когда-то для французов, подобного рода трансформации могут иметь серьезные последствия не только для футбольной части Германии, но и для всей страны с крупнейшей в Европе экономикой, так как напрямую затрагивают ряд политических аспектов.

Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Рюдигер

«Большое разнообразие в нашей национальной команде сегодня символизирует новое поколение немецких игроков. Так было не всегда: это демонстрирует важность антирасистских кампаний. Немецкая команда всегда является отражением своего общества», – заявила недавно Председатель Генеральной Ассамблеи ООН Анналена Бербок в интервью Deutsche Welle.

Как опытный политик (в прошлом, напомним, Анналена была Министром иностранных дел Германии) Бербок прекрасно понимает, о чем говорит. Дело в том, что в последние годы в стране набирает популярность ультраправая, национал-консервативная и популистская партия «Альтернатива для Германии» (AfD), которая крайне радикально настроена к вопросам миграции. По этой причине многие иммигранты уже сейчас переживают за свое будущее и вынужденно рассматривают возможность покинуть Германию и перебраться в другую европейскую страну, если в какой-то момент власть в свои руки возьмут радикалы из AfD.

Немецкий футбольный союз, несмотря на свою традиционную осторожность, дипломатичность и стремление оставаться вне большинства политических вопросов, кажется, куда больше поддерживает нынешнюю немецкую власть. В частности, в недавнем заявлении организация подчеркнула свою приверженность к мультикультурализму, что основано исключительно на простых меритократических соображениях.

«Мы все едины в принятии наилучших решений для Германии, стремясь развивать игроков, которые все больше подходят для национальной сборной. И в этой команде мы видим большую привязанность к футболке, которая так дорога для всех нас с самого начала. Экономические факторы также говорят нам об этом: культурное разнообразие является преимуществом для конечного результата. Мы рады быть причастными к этому многообразию», – говорится в заявлении.

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Сами футболисты – от Джонатана Та и до Антонио Рюдигера – всегда также подчеркивают свою исключительную приверженность интересам Германии. Они осознают, что в этой крупной европейской стране получили возможности, которых были бы лишены в Африке, и во многом поэтому они состоялись как успешные люди в футболе.

«В Германии мне дали возможности, которых многие в Сьерра-Леоне лишены. Я благодарен за эти возможности и очень ценю привилегированное положение, в котором оказался», – заявлял Рюдигер.

В свою очередь, путь таких личностей как Рюдигер, который вышел из бедного района Берлина – Нойкельна – дает понимание подрастающему поколению, в том числе и из числа мигрантов, что успехов можно добиваться даже при очень скудных возможностях в детстве. Это важный кейс в борьбе властей с образом немецкого иммигранта как маргинализированного персонажа, стремящегося жить за счет других, используя исключительно нечестные методы и способы получения личной выгоды.

«Если я смог выйти из этой ситуации [бедного района Нойкельн] и добился всего этого, то и каждый сможет это сделать», – подчеркивал Рюдигер.

В конце концов, даже присутствие на тренерском мостике безоговорочного гранда немецкого клубного футбола – «Баварии» – такой фигуры как Венсан Компани также является хорошим признаком перемен, происходящих глубоко внутри немецкого общества.

Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн

Накануне старта на Евро-2024 наставник сборной Германии Юлиан Нагельсманн заявил следующее: «Футбольная команда может стать образцом успеха, объединяя разные культуры, религиозные взгляды и цвета кожи. Мы довольны тем, кем мы есть сегодня. Мы играем в футбол, чтобы представлять всех в нашей стране, и любой, кто показывает лучшие результаты, приветствуется в нашей национальной команде».

Кажется, такой подход выглядит максимально корректным и правильным как с личностной, так и с профессиональной точек зрения. И трансформация, которую пережила сборная Германии за последние несколько десятилетий – это огромная победа для «Бундестим», которая подчеркивает важность, в том числе и текущего политического курса страны.

С другой стороны, из-за такой ситуации слишком многое для Германии поставлено на кон уже на ЧМ-2026. В случае, если «Бундестим» выиграет мундиаль или доберется до финальных стадий турнира, мало кто вылезет с критикой нынешнего курса и растущего количества выходцев из других стран и континентов в национальной команде. Это все будет воспринято, как нечто абсолютно обыденное. Но если Германия вновь провалится, как на двух последних чемпионатах мира, где немцы не сумели даже выйти из группы, то радикальные политики сразу же попытаются использовать и этот внезапный «козырь» в своих популистских лозунгах и заявлениях. И тогда Нагельсманну и Немецкому футбольному союзу будет крайне сложно убедить всех в важности подхода, направленного на реализацию широты взглядов и признания исключительных профессиональных заслуг.

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