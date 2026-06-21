Таблица ЧМ. Германия вырвала победу у слонов и вышла в плей-офф ЧМ-2026
Дениз Ундав оформил дубль, причем победный гол забил на 90+4 минуте
Сборная Германии одержала волевую победу над Кот-д’Ивуаром (2:1) в матче 2-го тура чемпионата мира 2026.
Матч проходил на стадионе BMO Field в канадском городе Торонто.
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На 30-й минуте у слонов отличился Франк Кессье, но во втором тайме Бундестим забил два гола.
Героем матча стал Дениз Ундав. На 68-й минуте он сравнял счет (пас от Надима Амири), а на 90+4 минуте оформил дубль (ассист сделал Феликс Нмеча).
Сборная Германии набрала 6 очков и досрочно обеспечила себе путевку в плей-офф ЧМ-2026.
ЧМ-2026. Турнирная таблица группы E
- Германия (6 очков), Кот-д’Ивуар (3), Эквадор, Кюрасао (по 0)
Аналитики оценивают шансы сборных на выход в плей-офф так:
- Германия – уже вышла, Кот-д'Ивуар – 91%, Эквадор – 80%, Кюрасао – 7%
Дальнейшее расписание матчей группы E
- 20 июня. Эквадор – Кюрасао
- 25 июня. Кюрасао – Кот-д'Ивуар, Эквадор – Германия
Чемпионат мира 2026. Группа E. 2-й тур, 20 июня 2026
Торонто (Канада), стадион BMO Field
Германия – Кот-д’Ивуар – 2:1
Гол: Дениз Ундав, 68, 90+4 – Франк Кессье, 30
Видео голов и обзор матча
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