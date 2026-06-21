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Чемпионат мира
21 июня 2026, 01:05 | Обновлено 21 июня 2026, 01:50
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Таблица ЧМ. Германия вырвала победу у слонов и вышла в плей-офф ЧМ-2026

Дениз Ундав оформил дубль, причем победный гол забил на 90+4 минуте

21 июня 2026, 01:05 | Обновлено 21 июня 2026, 01:50
546
3 Comments
Таблица ЧМ. Германия вырвала победу у слонов и вышла в плей-офф ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Германии одержала волевую победу над Кот-д’Ивуаром (2:1) в матче 2-го тура чемпионата мира 2026.

Матч проходил на стадионе BMO Field в канадском городе Торонто.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 30-й минуте у слонов отличился Франк Кессье, но во втором тайме Бундестим забил два гола.

Героем матча стал Дениз Ундав. На 68-й минуте он сравнял счет (пас от Надима Амири), а на 90+4 минуте оформил дубль (ассист сделал Феликс Нмеча).

Сборная Германии набрала 6 очков и досрочно обеспечила себе путевку в плей-офф ЧМ-2026.

ЧМ-2026. Турнирная таблица группы E

  • Германия (6 очков), Кот-д’Ивуар (3), Эквадор, Кюрасао (по 0)

Аналитики оценивают шансы сборных на выход в плей-офф так:

  • Германия – уже вышла, Кот-д'Ивуар – 91%, Эквадор – 80%, Кюрасао – 7%

Дальнейшее расписание матчей группы E

  • 20 июня. Эквадор – Кюрасао
  • 25 июня. Кюрасао – Кот-д'Ивуар, Эквадор – Германия

Чемпионат мира 2026. Группа E. 2-й тур, 20 июня 2026

Торонто (Канада), стадион BMO Field

Германия – Кот-д’Ивуар – 2:1

Гол: Дениз Ундав, 68, 90+4 – Франк Кессье, 30

Видео голов и обзор матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 3
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Вимучили таки. Вперше з 2014 року вийшли з групи - вже успіх. Але в плей-офф далеко не пройдуть.
Дивно бачити такого емоційного і агресивного до арбітрів по будь-якому приводу Наггельсмана, після того як він промовчав як обісраний з приводу руки Кукарельї на ЧЄ-2024. 
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+1
Буде справедливо, якщо типу німці надалі ганебненько так обкакаються. Поведінка менеджера - вкрай непрофесійна і не компетентна 
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0
Подивився профіль турка. Чувак майже до 25 років бігав в аматорах. А в 29 за збірну Німеччини вже бігає і доволі пристойно. У нас таке можливе? Тому з литовцю з Кудрівки (хоч Кудрівка вже професійна) напевно штук 50 голів потрібно було за сезон забити, щоб на нього наші боси тільки увагу звернули
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0
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