Таблица ЧМ. Германия вырвала победу у слонов и вышла в плей-офф ЧМ-2026

Сборная Германии одержала волевую победу над Кот-д’Ивуаром (2:1) в матче 2-го тура чемпионата мира 2026.

Матч проходил на стадионе BMO Field в канадском городе Торонто.

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На 30-й минуте у слонов отличился Франк Кессье, но во втором тайме Бундестим забил два гола.

Героем матча стал Дениз Ундав. На 68-й минуте он сравнял счет (пас от Надима Амири), а на 90+4 минуте оформил дубль (ассист сделал Феликс Нмеча).

Сборная Германии набрала 6 очков и досрочно обеспечила себе путевку в плей-офф ЧМ-2026.

ЧМ-2026. Турнирная таблица группы E

Германия (6 очков), Кот-д’Ивуар (3), Эквадор, Кюрасао (по 0)

Аналитики оценивают шансы сборных на выход в плей-офф так:

Германия – уже вышла, Кот-д'Ивуар – 91%, Эквадор – 80%, Кюрасао – 7%

Дальнейшее расписание матчей группы E

20 июня. Эквадор – Кюрасао

25 июня. Кюрасао – Кот-д'Ивуар, Эквадор – Германия

Чемпионат мира 2026. Группа E. 2-й тур, 20 июня 2026

Торонто (Канада), стадион BMO Field

Германия – Кот-д’Ивуар – 2:1

Гол: Дениз Ундав, 68, 90+4 – Франк Кессье, 30

Видео голов и обзор матча

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