ФОТО. Волевая победа. Германия переиграла Кот-д'Ивуар с голом на 90+4 мин
Дубль для Бундестим в ключевом матче группы оформил Дениз Ундав
Сборная Германии одержала волевую победу над командой Кот-д’Ивуара (2:1) в матче 2-го тура чемпионата мира 2026.
Матч проходил на стадионе BMO Field в канадском городе Торонто.
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Ивуарийцы открыли счет в первом тайме, на 30-й минуте отличился Франк Кессье.
После перерыва Германия добавила в темпе и полностью перевернула игру. На 68-й минуте Дениз Ундав сравнял счет после передачи Надима Амири.
В компенсированное время Ундав оформил дубль (ассист сделал Феликс Нмеча) и принес своей команде победу (2:1).
Сборная Германии набрала 6 очков и досрочно обеспечила себе путевку в плей-офф ЧМ-2026.
Турнирное положение: Германия (6 очков), Кот-д’Ивуар (3), Эквадор, Кюрасао (по 0).
Чемпионат мира 2026. Группа E. 2-й тур, 20 июня 2026
Торонто (Канада), стадион BMO Field
Германия – Кот-д’Ивуар – 2:1
Гол: Дениз Ундав, 68, 90+4 – Франк Кессье, 30
Турнирная таблица
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Франк Кессье, 30 мин
ГОЛ! 1:1. Дениз Ундав, 68 мин
ГОЛ! 2:1. Дениз Ундав, 90+4 мин
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