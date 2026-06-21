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Чемпионат мира
21 июня 2026, 01:27 | Обновлено 21 июня 2026, 01:53
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0

ФОТО. Волевая победа. Германия переиграла Кот-д'Ивуар с голом на 90+4 мин

Дубль для Бундестим в ключевом матче группы оформил Дениз Ундав

21 июня 2026, 01:27 | Обновлено 21 июня 2026, 01:53
81
0
ФОТО. Волевая победа. Германия переиграла Кот-д'Ивуар с голом на 90+4 мин
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Германии одержала волевую победу над командой Кот-д’Ивуара (2:1) в матче 2-го тура чемпионата мира 2026.

Матч проходил на стадионе BMO Field в канадском городе Торонто.

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Ивуарийцы открыли счет в первом тайме, на 30-й минуте отличился Франк Кессье.

После перерыва Германия добавила в темпе и полностью перевернула игру. На 68-й минуте Дениз Ундав сравнял счет после передачи Надима Амири.

В компенсированное время Ундав оформил дубль (ассист сделал Феликс Нмеча) и принес своей команде победу (2:1).

Сборная Германии набрала 6 очков и досрочно обеспечила себе путевку в плей-офф ЧМ-2026.

Турнирное положение: Германия (6 очков), Кот-д’Ивуар (3), Эквадор, Кюрасао (по 0).

Чемпионат мира 2026. Группа E. 2-й тур, 20 июня 2026

Торонто (Канада), стадион BMO Field

Германия – Кот-д’Ивуар – 2:1

Гол: Дениз Ундав, 68, 90+4 – Франк Кессье, 30

Турнирная таблица

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Франк Кессье, 30 мин

ГОЛ! 1:1. Дениз Ундав, 68 мин

ГОЛ! 2:1. Дениз Ундав, 90+4 мин

Фотогалерея

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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