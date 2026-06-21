Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игра в одни ворота в тисячном матче на ЧМ. Япония спокойно разгромила Тунис
Чемпионат мира
Тунис
21.06.2026 07:00 – FT 0 : 4
Япония
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
21 июня 2026, 08:59 | Обновлено 21 июня 2026, 09:04
594
1

Игра в одни ворота в тисячном матче на ЧМ. Япония спокойно разгромила Тунис

Африканской команде смена тренера не помогла

21 июня 2026, 08:59 | Обновлено 21 июня 2026, 09:04
594
1 Comments
Игра в одни ворота в тисячном матче на ЧМ. Япония спокойно разгромила Тунис
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

В Мексике играли сборные Японии и Туниса во втором туре ЧМ-2026.

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

ЧМ-2026 по футболу. 2 тур. Группа F

Тунис – Япония – 0:4

Голы: Камада, 4, Уэда, 31, 83, Дз. Ито, 68

Тунис: Домен – Тальби, Рекик, Бронн (Бен Хамида, 46) – Валери, Скири (Хедира, 90+1), Ганнибал, Абди (Ашури, 90+1) – Саад (Гарби, 46), Туннекти (Шауат, 65) – Бен Слиман
Япония: Дион Судзуки – Томиясу (Секо, 79), Итакура, Х. Ито – Доан (Сугавара, 74), Сано, Камада (Д. Судзуки, 74), Накамура (Ю. Судзуки, 79) – Деян. Ито, Танака – Уэда (Гото, 86)

Арбитр: Иштван Ковач (Румыния)

Стадион: «Эстадио BBVA» (Монтеррей, Мексика)

ЯПОНИЯ - ТУНИС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

По теме:
Таблица ЧМ-2026. Япония догнала Нидерланды и уже одной ногой в плей-офф
Уже три сборные потеряли шансы на плей-офф чемпионата мира 2026
Новая Зеландия – Египет. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
чемпионат мира по футболу сборная Японии по футболу сборная Туниса по футболу ЧМ-2026 по футболу отчеты
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Аясе Уэда оформил дубль в ворота Туниса, забив четвертый для Японии
Футбол | 21 июня 2026, 08:50 0
ВИДЕО. Аясе Уэда оформил дубль в ворота Туниса, забив четвертый для Японии
ВИДЕО. Аясе Уэда оформил дубль в ворота Туниса, забив четвертый для Японии

Японцы сделали счет 4:0 на 83-й минуте матча 2-го тура группы F чемпионата мира 2026

Динамо не сможет рассчитывать на Ярмоленко в еврокубках – источник
Футбол | 20 июня 2026, 11:37 25
Динамо не сможет рассчитывать на Ярмоленко в еврокубках – источник
Динамо не сможет рассчитывать на Ярмоленко в еврокубках – источник

Футболист сборной Украины решил сконцентрироваться на выступлении в чемпионате

Динамо готовит еще один трансфер после подписания Кендзеры
Футбол | 20.06.2026, 23:15
Динамо готовит еще один трансфер после подписания Кендзеры
Динамо готовит еще один трансфер после подписания Кендзеры
На воротах осьминог. Кюрасао удержало ничью против Эквадора
Футбол | 21.06.2026, 05:00
На воротах осьминог. Кюрасао удержало ничью против Эквадора
На воротах осьминог. Кюрасао удержало ничью против Эквадора
«Все кончено». Во Франции вынесли вердикт Забарному и его партнеру
Футбол | 20.06.2026, 10:35
«Все кончено». Во Франции вынесли вердикт Забарному и его партнеру
«Все кончено». Во Франции вынесли вердикт Забарному и его партнеру
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Пока найслабша збірна на цьому мундіалі це Туніс.
Ответить
+1
Популярные новости
Динамо – Славия – 1:1. Спасительный гол Волошина. Видео голов и обзор
Динамо – Славия – 1:1. Спасительный гол Волошина. Видео голов и обзор
20.06.2026, 19:41 3
Футбол
Буткевич и Суркис договорились о полноценном трансфере футболиста Динамо
Буткевич и Суркис договорились о полноценном трансфере футболиста Динамо
19.06.2026, 11:01
Футбол
Рефери боя Усик – Верховен сделал официальное заявление
Рефери боя Усик – Верховен сделал официальное заявление
20.06.2026, 07:02 2
Бокс
Принято решение. Комиссия признала ошибку рефери в бое Усик – Рико
Принято решение. Комиссия признала ошибку рефери в бое Усик – Рико
20.06.2026, 08:55 4
Бокс
Моуриньо решил выгнать девять игроков Реала. Судьба Лунина определена
Моуриньо решил выгнать девять игроков Реала. Судьба Лунина определена
20.06.2026, 10:12 2
Футбол
Суркис начал переговоры по долгожданному трансферу Динамо
Суркис начал переговоры по долгожданному трансферу Динамо
19.06.2026, 09:16 6
Футбол
Знаменитый украинский боксер вернется в ринг на шоу Мозеса Итаумы
Знаменитый украинский боксер вернется в ринг на шоу Мозеса Итаумы
19.06.2026, 15:28 2
Бокс
Киевское Динамо подписало нападающего для еврокубков
Киевское Динамо подписало нападающего для еврокубков
20.06.2026, 19:23 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем