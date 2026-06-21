Игра в одни ворота в тисячном матче на ЧМ. Япония спокойно разгромила Тунис
Африканской команде смена тренера не помогла
В Мексике играли сборные Японии и Туниса во втором туре ЧМ-2026.
Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...
ЧМ-2026 по футболу. 2 тур. Группа F
Тунис – Япония – 0:4
Голы: Камада, 4, Уэда, 31, 83, Дз. Ито, 68
Тунис: Домен – Тальби, Рекик, Бронн (Бен Хамида, 46) – Валери, Скири (Хедира, 90+1), Ганнибал, Абди (Ашури, 90+1) – Саад (Гарби, 46), Туннекти (Шауат, 65) – Бен Слиман
Япония: Дион Судзуки – Томиясу (Секо, 79), Итакура, Х. Ито – Доан (Сугавара, 74), Сано, Камада (Д. Судзуки, 74), Накамура (Ю. Судзуки, 79) – Деян. Ито, Танака – Уэда (Гото, 86)
Арбитр: Иштван Ковач (Румыния)
Стадион: «Эстадио BBVA» (Монтеррей, Мексика)
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