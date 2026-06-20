21 июня на Эстадио BBVA пройдет матч 2-го тура чемпионата мира по футболу, в котором сыграют национальные сборные Туниса и Японии.

Поединок начнется в 07:00 по киевскому времени.

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Тунис

Команда показывала прекрасные результаты в квалификации. Там только однажды ограничились ничьей, в итоге собрав за десяток поединков 28 очков. Впрочем, это объясняли удачным жребием: там главными преследователями были скромные Намибия и Либерия. Потом, меняя наставников, футболисты и на КАН вылетели уже в 1/8 финала, от Мали, и в контрольных поединках были неудачи.

В итоге на чемпионате сборная стала первой - но в решении снять наставника, уже по итогам первого тура. Там без шансов, 1-5, уступили шведам, которые квалифицировались на турнир в последний момент, через весенний плей-офф. В итоге вместо Лямуши, известного в прошлом защитника, но все еще молодого тренера, сменил куда более опытный Ренар. Но что он успеет поменять за пару дней?

Япония

Сборная как начала играть на мундиалях с конца прошлого века, так и продолжает без пауз и исключений. На очередной уже для себя турнир получилось выйти заметно досрочно. В итоге футболисты смогли уверенно выиграть свою группу, набрав за десяток матчей 23 очка. А потом были и победы в товарищеских поединках, в том числе в марте справились с Англией, на ее поле обыграли 1:0.

На нынешнем турнире приходилось начинать с другим сильным соперником из Европы - Нидерландами. Причем голландцы дважды вели в счете, но в итоге получалось отвечать своими мячами. Хотя и не обошлось без везения в решающий момент - без удачного рикошета не получилось бы добиться итоговых 2:2.

Статистика личных встреч

Всего было проведено пять поединков за всю историю. И четырежды сильнее оказывались японцы, и только на Кубке Кирин-2022 довольно неожиданно они уступили, еще и 0:3.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что тренерская рокировка как-то заметно поможет футболистам из Северной Африки. Кубо и компания очень хороши сейчас и сумеют добиться тут победы (коэффициент - 1,60).

Прогноз Sport.ua: Победа Японии за 1.60 по линии БК betking.