21 июня сборные Туниса и Японии провели матч 2-го тура группы F чемпионата мира 2026.

Команды сыграли на Эстадио ББВА в Монтеррее. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу японцев.

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Победу японской сборной принесли Даити Камада, Аясе Уэда (дубль) и Дзюня Ито.

В одном квартете Тунис и Япония выступают вместе с Нидерландами и Швецией. По итогам двух туров Япония с 4 очками делит первое место с Нидерландами, а Тунис с 0 набрраным баллами потерял шансы на плей-офф.

Интересно, что тунисцы провели два матча ЧМ-2026 под руководством двух разных тренеров. После разгрома от Швеции в 1-м туре со счетом 1:5 Федерация футбола страны уволила Сабри Лямуши и назначила Эрве Ренара, что не сильно и помогло.

ЧМ-2026. Группа F

Второй тур. 21 июня

Тунис – Япония – 0:4

Голы: Камада, 4, Уэда, 31, 83, Ито, 69

Видеообзор матча