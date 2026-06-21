Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тунис – Япония – 0:4. Пора менять тренера? Видео голов и обзор матча
Чемпионат мира
Тунис
21.06.2026 07:00 – FT 0 : 4
Япония
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
21 июня 2026, 09:22 | Обновлено 21 июня 2026, 09:30
579
0

Тунис – Япония – 0:4. Пора менять тренера? Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 2-го тура группы F чемпионата мира 2026

21 июня 2026, 09:22 | Обновлено 21 июня 2026, 09:30
579
0
Тунис – Япония – 0:4. Пора менять тренера? Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

21 июня сборные Туниса и Японии провели матч 2-го тура группы F чемпионата мира 2026.

Команды сыграли на Эстадио ББВА в Монтеррее. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу японцев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Победу японской сборной принесли Даити Камада, Аясе Уэда (дубль) и Дзюня Ито.

В одном квартете Тунис и Япония выступают вместе с Нидерландами и Швецией. По итогам двух туров Япония с 4 очками делит первое место с Нидерландами, а Тунис с 0 набрраным баллами потерял шансы на плей-офф.

Интересно, что тунисцы провели два матча ЧМ-2026 под руководством двух разных тренеров. После разгрома от Швеции в 1-м туре со счетом 1:5 Федерация футбола страны уволила Сабри Лямуши и назначила Эрве Ренара, что не сильно и помогло.

ЧМ-2026. Группа F

Второй тур. 21 июня

Тунис – Япония – 0:4

Голы: Камада, 4, Уэда, 31, 83, Ито, 69

Видеообзор матча

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Аясе Уэда (Япония), асcист Кайсю Сано.
69’
ГОЛ ! Мяч забил Дзюня Ито (Япония), асcист Аясе Уэда.
31’
ГОЛ ! Мяч забил Аясе Уэда (Япония), асcист Коу Итакура.
4’
ГОЛ ! Мяч забил Даити Камада (Япония), асcист Кейто Накамура.
По теме:
Таблица ЧМ-2026. Япония догнала Нидерланды и уже одной ногой в плей-офф
Уже три сборные потеряли шансы на плей-офф чемпионата мира 2026
Новая Зеландия – Египет. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
сборная Туниса по футболу сборная Японии по футболу видео голов и обзор ЧМ-2026 по футболу Даити Камада Аясе Уэда Дзюня Ито
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Все кончено». Во Франции вынесли вердикт Забарному и его партнеру
Футбол | 20 июня 2026, 10:35 0
«Все кончено». Во Франции вынесли вердикт Забарному и его партнеру
«Все кончено». Во Франции вынесли вердикт Забарному и его партнеру

Карвалью – об украинском футболисте и Шевалье

ВИДЕО. Лунин показал тяжелую тренировку на песке
Футбол | 21 июня 2026, 07:12 4
ВИДЕО. Лунин показал тяжелую тренировку на песке
ВИДЕО. Лунин показал тяжелую тренировку на песке

Андрей Лунин уже готовится к новому сезону

Игра в одни ворота в тисячном матче на ЧМ. Япония спокойно разгромила Тунис
Футбол | 21.06.2026, 08:59
Игра в одни ворота в тисячном матче на ЧМ. Япония спокойно разгромила Тунис
Игра в одни ворота в тисячном матче на ЧМ. Япония спокойно разгромила Тунис
Динамо не сможет рассчитывать на Ярмоленко в еврокубках – источник
Футбол | 20.06.2026, 11:37
Динамо не сможет рассчитывать на Ярмоленко в еврокубках – источник
Динамо не сможет рассчитывать на Ярмоленко в еврокубках – источник
Таблица ЧМ-2026. Германия выиграла группу E, Кюрасао сотворило историю
Футбол | 21.06.2026, 05:20
Таблица ЧМ-2026. Германия выиграла группу E, Кюрасао сотворило историю
Таблица ЧМ-2026. Германия выиграла группу E, Кюрасао сотворило историю
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Суркис начал переговоры по долгожданному трансферу Динамо
Суркис начал переговоры по долгожданному трансферу Динамо
19.06.2026, 09:16 6
Футбол
Определена судьба Лунина. Моуриньо выбрал стартовый состав Реала
Определена судьба Лунина. Моуриньо выбрал стартовый состав Реала
20.06.2026, 23:59 2
Футбол
Динамо – Славия – 1:1. Спасительный гол Волошина. Видео голов и обзор
Динамо – Славия – 1:1. Спасительный гол Волошина. Видео голов и обзор
20.06.2026, 19:41 3
Футбол
Принято решение. Комиссия признала ошибку рефери в бое Усик – Рико
Принято решение. Комиссия признала ошибку рефери в бое Усик – Рико
20.06.2026, 08:55 4
Бокс
Обидчица Свитолиной проиграла. Определена финальная пара WTA 500 в Берлине
Обидчица Свитолиной проиграла. Определена финальная пара WTA 500 в Берлине
20.06.2026, 20:37 6
Теннис
НАГОРНЯК: «Это единственный игрок Динамо, которого можно продать дорого»
НАГОРНЯК: «Это единственный игрок Динамо, которого можно продать дорого»
19.06.2026, 15:02 2
Футбол
Усик может провести сенсационный бой с легендой, который поехал к кадырову
Усик может провести сенсационный бой с легендой, который поехал к кадырову
19.06.2026, 10:44 6
Бокс
Буткевич и Суркис договорились о полноценном трансфере футболиста Динамо
Буткевич и Суркис договорились о полноценном трансфере футболиста Динамо
19.06.2026, 11:01
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем