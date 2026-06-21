Таблица ЧМ-2026. Япония догнала Нидерланды и уже одной ногой в плей-офф
Японцы разгромили Тунис со счетом 4:0, а нидерландцы уничтожили шведов 5:1
20–21 июня на чемпионате мира 2026 состоялись матчи 2-го тура в группе F.
Сборные Нидерландов и Японии одержали разгромные победы, переиграв Швецию (5:1) и Тунис (4:0) соответственно.
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Нидерланды и Японии после двух туров имеют одинаковые количество очков (по 4) и одинаковую разницу забитых и пропущенных (+4). Нидерландцы находятся на первом месте благодаря большему количеству голов (7 против 6).
- Турнирное положение в группе F: Нидерланды (4), Япония (4), Швеция (3), Тунис (0)
Нидерланды и Япония де-факто гарантировали себе плей-офф. Хорошие шансы имеет и Швеция. А вот Тунис точно останется без 1/16 финала.
В последнем туре Нидерланды встретятся с Тунисом, а Япония поборется с Швецией. Поединки состоятся 26 июня в 02:00 по Киеву.
В плей-офф выйдут сборные, которые займут первое и второе места в группе по итогам трех туров. Шансы на выход также сохранит команда, финишировавшая третьей, если войдет в число 8 лучших из 12 сборных, занявших третьи места.
Чемпионат мира 2026. Группа F
Второй тур. 20–21 июня
- Нидерланды – Швеция – 5:1
Голы: Бробби, 5, 17, Гакпо, 47, 54, Саммервилл, 89 – Эланга, 59
- Тунис – Япония – 0:4
Голы: Камада, 4, Уэда, 31, 83, Ито, 69
Таблица группы F
|Группа F
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Нидерланды
|2
|1
|1
|0
|7 - 3
|26.06.26 02:00 Тунис - Нидерланды20.06.26 Нидерланды 5:1 Швеция14.06.26 Нидерланды 2:2 Япония
|4
|2
|Япония
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|26.06.26 02:00 Япония - Швеция21.06.26 Тунис 0:4 Япония14.06.26 Нидерланды 2:2 Япония
|4
|3
|Швеция
|2
|1
|0
|1
|6 - 6
|26.06.26 02:00 Япония - Швеция20.06.26 Нидерланды 5:1 Швеция15.06.26 Швеция 5:1 Тунис
|3
|4
|Тунис
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|26.06.26 02:00 Тунис - Нидерланды21.06.26 Тунис 0:4 Япония15.06.26 Швеция 5:1 Тунис
|0
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