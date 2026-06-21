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Чемпионат мира
21 июня 2026, 09:20 | Обновлено 21 июня 2026, 09:39
397
0

Таблица ЧМ-2026. Япония догнала Нидерланды и уже одной ногой в плей-офф

Японцы разгромили Тунис со счетом 4:0, а нидерландцы уничтожили шведов 5:1

21 июня 2026, 09:20 | Обновлено 21 июня 2026, 09:39
397
0
Таблица ЧМ-2026. Япония догнала Нидерланды и уже одной ногой в плей-офф
Getty Images/Global Images Ukraine
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20–21 июня на чемпионате мира 2026 состоялись матчи 2-го тура в группе F.

Сборные Нидерландов и Японии одержали разгромные победы, переиграв Швецию (5:1) и Тунис (4:0) соответственно.

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Нидерланды и Японии после двух туров имеют одинаковые количество очков (по 4) и одинаковую разницу забитых и пропущенных (+4). Нидерландцы находятся на первом месте благодаря большему количеству голов (7 против 6).

  • Турнирное положение в группе F: Нидерланды (4), Япония (4), Швеция (3), Тунис (0)

Нидерланды и Япония де-факто гарантировали себе плей-офф. Хорошие шансы имеет и Швеция. А вот Тунис точно останется без 1/16 финала.

В последнем туре Нидерланды встретятся с Тунисом, а Япония поборется с Швецией. Поединки состоятся 26 июня в 02:00 по Киеву.

В плей-офф выйдут сборные, которые займут первое и второе места в группе по итогам трех туров. Шансы на выход также сохранит команда, финишировавшая третьей, если войдет в число 8 лучших из 12 сборных, занявших третьи места.

Чемпионат мира 2026. Группа F

Второй тур. 20–21 июня

  • Нидерланды – Швеция – 5:1

Голы: Бробби, 5, 17, Гакпо, 47, 54, Саммервилл, 89 – Эланга, 59

  • Тунис – Япония – 0:4

Голы: Камада, 4, Уэда, 31, 83, Ито, 69

Таблица группы F

Группа F Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Нидерланды 2 1 1 0 7 - 3 26.06.26 02:00 Тунис - Нидерланды20.06.26 Нидерланды 5:1 Швеция14.06.26 Нидерланды 2:2 Япония 4
2 Япония 2 1 1 0 6 - 2 26.06.26 02:00 Япония - Швеция21.06.26 Тунис 0:4 Япония14.06.26 Нидерланды 2:2 Япония 4
3 Швеция 2 1 0 1 6 - 6 26.06.26 02:00 Япония - Швеция20.06.26 Нидерланды 5:1 Швеция15.06.26 Швеция 5:1 Тунис 3
4 Тунис 2 0 0 2 1 - 9 26.06.26 02:00 Тунис - Нидерланды21.06.26 Тунис 0:4 Япония15.06.26 Швеция 5:1 Тунис 0
Полная таблица

Инфографика

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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