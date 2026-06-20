Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тунис – Япония. Текстовая трансляция матча
Чемпионат мира
Тунис
21.06.2026 07:00 - : -
Япония
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
20 июня 2026, 02:55 |
18
0

Тунис – Япония. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка группового этапа футбольного ЧМ-2026

20 июня 2026, 02:55 |
18
0
Тунис – Япония. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

В воскресенье, 21 июня, состоится поединок 2-го тура чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором будут играть национальные сборные Туниса и Японии. Игра пройдет в Монтеррее (Мексика) на поле стадиона «Монтеррей», начало – в 07:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч второго тура группы F между Тунисом и Японией станет особенным для мирового футбола, ведь будет тысячным в истории чемпионатов мира. Для тунисцев эта встреча имеет большое значение после сокрушительного поражения от Швеции (1:5) в стартовом туре, которое стоило должности главному тренеру Сабри Лямуши. Теперь команду возглавил Эрве Ренар, который попытается вернуть «карфагенских орлов» в борьбу за выход в плей-офф. Приятной новостью для сборной является отсутствие травмированных и дисквалифицированных игроков.

Япония подходит к игре в хорошем настроении после боевой ничьей с Нидерландами (2:2), которую команда вырвала на 89-й минуте. Подопечные Хадзимэ Мориясу продемонстрировали организованную игру и характер, одержав важный бал в матче против одного из фаворитов группы. В то же время японцы могут остаться без одного из своих лидеров – Такефусы Кубо, получивший травму и рискующий пропустить не только матч с Тунисом, но и остальные турниры

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Тунис – Япония в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Тунис
21 июня 2026 -
07:00
Япония
Победа Японии 1.52 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
ВИДЕО. Винисиус Жуниор довел до разгромного перевес Бразилии над Гаити
ВИДЕО. Матеус Кунья оформил дубль Гаити, удвоив преимущество Бразилии
ФОТО. Во время матча чемпионата мира 2026 замечен флаг Украины
сборная Туниса по футболу сборная Японии по футболу чемпионат мира по футболу ЧМ-2026 по футболу текстовая трансляция
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жозе Моуриньо выбрал четырех футболистов, которые не нужны Реалу
Футбол | 19 июня 2026, 07:41 0
Жозе Моуриньо выбрал четырех футболистов, которые не нужны Реалу
Жозе Моуриньо выбрал четырех футболистов, которые не нужны Реалу

Менди, Себальос, Фран Гарсия и Асенсио не входят в планы тренера и будут выставлены на трансфер

Топ или флоп? Оценка выступлений всех сборных-фавориток ЧМ в первом туре
Футбол | 19 июня 2026, 20:33 7
Топ или флоп? Оценка выступлений всех сборных-фавориток ЧМ в первом туре
Топ или флоп? Оценка выступлений всех сборных-фавориток ЧМ в первом туре

Португалия разочаровала, а Франция и Англия – нет

Нашелся клуб, который готов заплатить Бенфике 40 млн евро за Трубина
Футбол | 19.06.2026, 12:24
Нашелся клуб, который готов заплатить Бенфике 40 млн евро за Трубина
Нашелся клуб, который готов заплатить Бенфике 40 млн евро за Трубина
Самые быстрые голы в истории чемпионатов мира. Сайбари и близко не в топе
Футбол | 20.06.2026, 01:37
Самые быстрые голы в истории чемпионатов мира. Сайбари и близко не в топе
Самые быстрые голы в истории чемпионатов мира. Сайбари и близко не в топе
Буткевич и Суркис договорились о полноценном трансфере футболиста Динамо
Футбол | 19.06.2026, 11:01
Буткевич и Суркис договорились о полноценном трансфере футболиста Динамо
Буткевич и Суркис договорились о полноценном трансфере футболиста Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Принято решение. Комиссия признала ошибку рефери в бое Усик – Рико
Принято решение. Комиссия признала ошибку рефери в бое Усик – Рико
19.06.2026, 21:23
Бокс
Верховен обратился к Усику поле неудачного протеста по результату боя
Верховен обратился к Усику поле неудачного протеста по результату боя
18.06.2026, 09:13 3
Бокс
Динамо вернет своего бывшего капитана
Динамо вернет своего бывшего капитана
19.06.2026, 11:38 6
Футбол
Суркис начал переговоры по долгожданному трансферу Динамо
Суркис начал переговоры по долгожданному трансферу Динамо
19.06.2026, 09:16 5
Футбол
Усик и его команда окончательно определились со следующим соперником
Усик и его команда окончательно определились со следующим соперником
19.06.2026, 22:22 2
Бокс
Мудрик попал в громкий скандал. Дело против украинца передали в суд
Мудрик попал в громкий скандал. Дело против украинца передали в суд
18.06.2026, 09:17 5
Футбол
Михаил Мудрик отправился в Италию
Михаил Мудрик отправился в Италию
18.06.2026, 11:22 23
Футбол
Беллью выбрал следующего соперника для Усика: «Никто другой»
Беллью выбрал следующего соперника для Усика: «Никто другой»
18.06.2026, 14:03
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем