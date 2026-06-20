Тунис – Япония. Текстовая трансляция матча

В воскресенье, 21 июня, состоится поединок 2-го тура чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором будут играть национальные сборные Туниса и Японии. Игра пройдет в Монтеррее (Мексика) на поле стадиона «Монтеррей», начало – в 07:00 по Киеву.

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Матч второго тура группы F между Тунисом и Японией станет особенным для мирового футбола, ведь будет тысячным в истории чемпионатов мира. Для тунисцев эта встреча имеет большое значение после сокрушительного поражения от Швеции (1:5) в стартовом туре, которое стоило должности главному тренеру Сабри Лямуши. Теперь команду возглавил Эрве Ренар, который попытается вернуть «карфагенских орлов» в борьбу за выход в плей-офф. Приятной новостью для сборной является отсутствие травмированных и дисквалифицированных игроков.

Япония подходит к игре в хорошем настроении после боевой ничьей с Нидерландами (2:2), которую команда вырвала на 89-й минуте. Подопечные Хадзимэ Мориясу продемонстрировали организованную игру и характер, одержав важный бал в матче против одного из фаворитов группы. В то же время японцы могут остаться без одного из своих лидеров – Такефусы Кубо, получивший травму и рискующий пропустить не только матч с Тунисом, но и остальные турниры

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Тунис – Япония в украинской версии сайта.