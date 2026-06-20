Снигур разгромила экс-четвертую ракетку на старте отбора WTA 250 в Истборне
Дарья уверенно разобралась с Софией Кенин в первом раунде квалификации турнира
Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 75) вышла в финал квалификации травяного турнира WTA 250 в Истборне, Великобритания.
В первом раунде отбора украинка в двух сетах переиграла экс-четвертую ракетку мира Софию Кенин (США, WTA 104) за 52 минуты.
WTA 250 Истборн. Квалификация
София Кенин (США) – Дарья Снигур (Украина) [8] – 3:6, 1:6
Это было первое очное противостояние соперниц.
В решающем поединке Снигур поборется либо с Петрой Марчинко (Хорватия, WTA 52), либо с Симоной Вальтерт (Швейцария, WTA 88).
Дарья проводит вторые соревнования на траве в этом сезоне. Двумя неделям ранее Снигур добралась до четвертьфинала WTA 250 в Хертогенбосе.
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