Снигур разгромила экс-четвертую ракетку на старте отбора WTA 250 в Истборне

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 75) вышла в финал квалификации травяного турнира WTA 250 в Истборне, Великобритания.

В первом раунде отбора украинка в двух сетах переиграла экс-четвертую ракетку мира Софию Кенин (США, WTA 104) за 52 минуты.

WTA 250 Истборн. Квалификация

София Кенин (США) – Дарья Снигур (Украина) [8] – 3:6, 1:6

Это было первое очное противостояние соперниц.

В решающем поединке Снигур поборется либо с Петрой Марчинко (Хорватия, WTA 52), либо с Симоной Вальтерт (Швейцария, WTA 88).

Дарья проводит вторые соревнования на траве в этом сезоне. Двумя неделям ранее Снигур добралась до четвертьфинала WTA 250 в Хертогенбосе.