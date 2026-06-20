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  4. Снигур разгромила экс-четвертую ракетку на старте отбора WTA 250 в Истборне
WTA
20 июня 2026, 20:45 | Обновлено 20 июня 2026, 20:54
779
4

Снигур разгромила экс-четвертую ракетку на старте отбора WTA 250 в Истборне

Дарья уверенно разобралась с Софией Кенин в первом раунде квалификации турнира

20 июня 2026, 20:45 | Обновлено 20 июня 2026, 20:54
779
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Снигур разгромила экс-четвертую ракетку на старте отбора WTA 250 в Истборне
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур
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Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 75) вышла в финал квалификации травяного турнира WTA 250 в Истборне, Великобритания.

В первом раунде отбора украинка в двух сетах переиграла экс-четвертую ракетку мира Софию Кенин (США, WTA 104) за 52 минуты.

WTA 250 Истборн. Квалификация

София Кенин (США) – Дарья Снигур (Украина) [8] – 3:6, 1:6

Это было первое очное противостояние соперниц.

В решающем поединке Снигур поборется либо с Петрой Марчинко (Хорватия, WTA 52), либо с Симоной Вальтерт (Швейцария, WTA 88).

Дарья проводит вторые соревнования на траве в этом сезоне. Двумя неделям ранее Снигур добралась до четвертьфинала WTA 250 в Хертогенбосе.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Дуже добре,розгромила володарку ТВШ,молодець!Закінчила матч ейсом!Успіху у наступному матчі!
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+2
Є у нас тенісистка, кому трава в радість.
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Молодець!
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Фантастика
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