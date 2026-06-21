Волевая победа в компенсированное время. Германия переиграла Кот-д'Ивуар

В матче второго тура в группе E встречались национальные сборные Германии и Кот-д’Ивуара. Обе команды в первом туре одержали победы. Германия ожидаемо разгромила Кюрасао со счётом 7:1, а Кот-д’Ивуар на последних минутах сумел вырвать минимальную победу над Эквадором.

В период до первого водопоя на поле тотально доминировали немцы. Активность Сане на фланге, как и в предыдущем матче, особых результатов не приносила, зато были заметны другие исполнители. Например, уже на 10-й минуте Хаверц мог открывать счёт после идеальной подачи Киммиха, но вратарь африканцев вытащил мяч из нижнего угла. Через несколько минут воротам угрожал Мусиала, но с линии штрафной пробил мимо правой штанги. Ну и перед самой паузой, когда команды пошли пить воду, мяч влетел в сетку ворот Кот-д’Ивуара, но там Павлович явно нарушал правила против вратаря.

В африканской команде наиболее заметным был Диоманде, который на своём левом фланге периодически оставлял в дураках защиту соперников, и в итоге его активность принесла успех. На 30-й минуте он прострелил слева, Диалло получил мяч перед воротами, но пробил крайне неудачно. Затем мяч отскочил к Кессье, который с нескольких метров точно пробил в пустые ворота. Сложилось впечатление, что Бундестим собирались атаковать позиционно, а «слоны» — убегать в контратаки. Так в дальнейшем и произошло.

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Однако уже во втором тайме африканцы перехватили инициативу и периодически угрожали воротам Нойера. Например, Улаи без сопротивления пробил с дистанции, но получилось выше. Кессье мог забивать, но его удар был заблокирован. Сложилось впечатление, что немцы не знают, что делать.

Логично, что в подобной ситуации, если что-то не получается, тренеры пытаются изменить игру заменами. Так поступил и Юлиан Нагельсманн, выпустив, в частности, на поле Ундава. Как оказалось, это было стратегически верное решение. Уже на 68-й минуте после подачи Амири справа, который, к слову, тоже вышел на замену, Ундав головой спокойно пробил в угол.

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В конце основного времени команды пошли ва-банк и пытались каждая вырвать победу, обмениваясь шансами. У немцев мог отличиться Браун, а у Кот-д’Ивуара Адингра запорол отличный момент, решив не бить в касание, а принять мяч, поэтому основное время завершилось со счётом 1:1. Арбитр компенсировал шесть минут.

А уже в компенсированное время Ундав оформил дубль. Его прекрасным пасом нашёл Нмеча в штрафной, форвард развернулся и из центра штрафной площади переиграл вратаря. 2:1 — волевая победа Германии.

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Таким образом, «Бундестим» набрали шесть очков из шести возможных. Команда досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира.

В третьем туре Германия сыграет против Эквадора, а Кот-д’Ивуар встретится с Кюрасао.

ЧМ-2026 по футболу. Группа Э. 2 тур

Германия – Кот-д Ивуар – 2:1

Голы: Ундав, 68, 90+4 – Кессье, 30

Германия: Нойер – Киммих, Та, Шлоттербек (Рюдигер, 46), Браун – Павлович (Амири, 70), Нмеча – Сане (Левелинг, 60), Мусиала (Ундав, 70), Вирц – Хаверц (Горецка, 85)



Кот-д'Ивуар: Я. Фофана – Синго (Дуэ, 82), Коссуну, Агбаду, Конан – Диалло (Адингра, 75), Кессье, Сангаре (С. Фофана, 75), Я. Диоманде (Пепе, 82) – Бонни (Гессан, 75), Улаи

Арбитр: Хуан Габриэль Бенитес (Парагвай)

Стадион: «BMO Филд» (Торонто, Канада)

ГЕРМАНИЯ - КОТ-Д'ИВУАР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА