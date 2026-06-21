НАГЕЛЬСМАНН: «Попадет ли Ундав в старт? Зачем ломать его нынешний ритм?»

Наставник сборной Германии Юлиан Нагельсманн провела пресс-конференцию после победы над Кот-д'Ивуаром (2:1) во втором туре группы F чемпионата мира 2026:

– Юлиан, поздравляю с победой и выходом в плей-офф. Что вы выносите из этого матча?

– Я рад, что в концовке мы все-таки выиграли – и выиграли заслуженно. Ребята вложили очень много. Я особенно рад за всю команду, потому что каждый чувствует себя важной частью этой истории. Игроки, которые вышли на замену, решили матч. Те, кто выходил в предыдущей игре, тоже забивали и ассистировали. Дениз снова забил дважды. Леон сделал эпизод, который по ценности был почти как гол, когда остановил контратаку соперника.

У нас были слабые первые пять минут, но потом мы хорошо вошли в игру. Немного не хватало остроты в штрафной. При пропущенном голе анализ простой: мы многое сделали правильно, но слишком поздно атаковали игрока с мячом и дали сопернику зайти слишком далеко. В целом мы хорошо стояли, закрывали центр, выполняли то, что тренировали. Но не защитили эпизод до конца. Такое случается: другие команды тоже умеют играть в футбол и иногда забивают.

Важно, как мы реагируем. Во втором тайме мы становились все лучше, позволяли сопернику меньше, активнее действовали в rest defense. Потом мы прибавили в смелости. Ребята пошли на риск, потому что хотели выиграть. Это не везение – они вложили все, чтобы победить. Альтернатива была бы простой: сесть глубже и доиграть вничью. Но команда хотела выиграть. И по тому, как все праздновали победный гол, было видно, насколько важен каждый игрок. Именно так это и должно выглядеть. Я очень счастлив за команду.

– О Денизе Ундаве снова будут много говорить. Видите ли вы вариант тактически встроить его так, чтобы он начинал матч? Например, на позиции десятки?

– Да, конечно. Это можно обсуждать. Есть разные подходы. Можно сказать: зачем ломать его нынешний ритм? Он дважды вышел на замену и дважды забил. В прошлый раз еще и ассистировал. Когда пространство немного открывается, он очень умно двигается. Первый гол – отличный пример: он сам начинает атаку, потом появляется за спиной защитника. Второй гол – прекрасная передача Феликса и сенсационное первое касание Дениза. Он уже даже не смотрит на ворота, потому что знает, где они.

Можно оставить его в этой роли финишера – лучше выполнять ее почти невозможно. Но можно сказать и так: он в отличной форме, значит, можно дать ему старт. Мы обсудим оба варианта, в том числе с самим Денизом. Мы вовлекаем игроков в такие процессы.

Он может играть и на позиции десятки. Если он сохранит такую результативность, мы будем более чем довольны. Конечно, каждый игрок хочет начинать матч, но, думаю, глубоко внутри Дениз тоже доволен тем, как сейчас все складывается. У него очень важная роль, и мы очень довольны его игрой.

– Есть ли уже диагноз по Нико Шлоттербеку? И как вы оцените выход Антонио Рюдигера?

– По Нико нужно дождаться завтрашнего обследования. Скорее всего, это повреждение внутренней связки голеностопа. Степень пока неизвестна, но, по словам врача, речь идет именно о внутренней связке. Выглядело не очень хорошо. При этом нужно отдать ему должное: он дотерпел до перерыва и снова отдал себя команде. Антонио, считаю, сыграл хорошо и очень концентрированно. Входить в такой матч непросто: чем дольше он идет, тем более открытым становится поле. А если у тебя нет полноценного игрового ритма последних недель, сделать это так хорошо – очень ценно. Он отлично справился с ситуацией.

– До матча с Эквадором меньше времени, чем раньше. Сохранится ли план с семьями и днем восстановления?

– Да, мы придерживаемся плана. Я уже много раз говорил: если бы семьи, жены или дети отвлекали игроков, тогда футболистам вообще нельзя было бы жить дома, когда они играют в Лиге чемпионов. Наоборот, семьи дают силу. Это важно не для того, чтобы просто сказать «привет», а чтобы получить энергию. Тренировочный ритм из-за этого не меняется. Мы не отменяем занятия из-за семей. Завтра у игроков, которые не играли или играли мало, будет тренировочная нагрузка. Остальные будут восстанавливаться. Второй день после матча – свободный для игроков.

Тренеры, конечно, будут готовить соперника. Потом будет компактная тренировка под Эквадор, заключительное занятие – и снова матч. Семьи дают нам что-то, но точно ничего не забирают.

– Выход Ундава был ожидаемым, но Левелинг и Амири могли кого-то удивить. Почему вы выбрали их и как оцените их игру?

– Мы могли выпустить и других игроков. По Денизу все было понятно: он много дал нам после выхода в прошлом матче. По Надиму можно спорить, потому что другие тоже хорошо тренируются. Но матч был очень эмоциональным, а Надиму не нужно время, чтобы войти в эмоциональный уровень – он сразу в игре. В правом полуфланге было много пространства: сначала для Феликса, потом для Надима. У него очень тонкая нога – не только для навесов, но и для ударов. Его подача была выдающейся. До этого Дениз отлично начал эпизод, затем было умное движение. Поэтому мы приняли такое решение. Но Джейми, Леон и все, кто вышел, тоже сделали свою работу и внесли важный вклад.

– Это была самая нервная игра для вас как главного тренера сборной?

– На домашнем Евро против Швейцарии у нас уже был эмоциональный момент, но тогда это был только гол на ничью в компенсированное время. Сегодня – победа. Как тренер, ты чувствуешь то, что дает тебе команда. Даже во время второй паузы на воду я ощущал, что игроки полностью включены. Пауза немного сбила ритм, потому что мы как раз хорошо давили, но я чувствовал: они хотят выиграть.

В такой ситуации тренеру нужно просто дать команде играть. Игроки рисковали, пробовали, все много работали. Конечно, это эмоциональная победа. Но это только второй матч группы. Надеюсь, впереди будет еще одна такая победа – а может, и не одна.

– Может ли такой поздний победный гол что-то дать команде на турнир? Иногда важнее выиграть именно так, чем спокойно и уверенно?

– В таблице такая победа стоит столько же, сколько и любая другая. Но эмоционально такие матчи могут быть очень важны. Особенно когда они показывают ценность всей команды. Возможно, это даже важнее, чем спокойная победа, которая ни разу не была под угрозой. Когда игроки выходят на замену и решают матч, остальные на скамейке тоже понимают: нужно продолжать работать, потому что и у меня может появиться момент, который решит матч чемпионата мира. Все не только слышат о своей важности, но и чувствуют ее. Я еще не видел повтор празднования, но, кажется, после победного гола вся команда была в углу поля. Это очень сильный знак. Такое действительно может высвободить энергию.

– Как вы оцените игру Лероя Сане и его поведение после замены, когда он активно праздновал голы с командой?

– Сначала об игре. То, что сегодня было важно – оборонительная работа прежде всего, – Лерой сделал хорошо. Он много помогал Йошуа, возвращал мячи в переходных фазах. В самом начале у него был ключевой эпизод после нашей потери в центре, иначе у соперника возникла бы опасная ситуация два в один.

В атаке было сложнее: пространства было мало, не всегда можно было идти в дриблинг. В начале мы в целом недостаточно заполняли штрафную, поэтому часто оставался только обратный пас. Это не было проблемой одного Лероя. Замена была не из-за его плохой игры, а чтобы добавить свежести с Джейми и физики на поле.

Лерой был трудолюбив, защищался, вкладывался и не опустил голову. У него большое признание внутри команды. Когда он бежит праздновать вместе со всеми, а не остается где-то в стороне, видно, что для него значит быть частью этой группы. Это приятно видеть.

– Германия впервые с 2014 года вышла в плей-офф чемпионата мира. Для вас это уже повод для праздника?

– Для нас самое важное – всегда фокусироваться на следующем шаге. Сейчас это матч с Эквадором. Нужно немного адаптировать детали, продолжать убеждать игроков в том, как мы хотим играть, и попытаться выиграть следующую игру. У нас высокие амбиции. Но, думаю, каждая команда на чемпионате мира имеет высокие амбиции. Важно продолжать улучшаться – от тренировки к тренировке, от матча к матчу. Из сегодняшней игры можно многое проанализировать и добавить к нашей игре. А дальше посмотрим, что будет в следующем матче и в плей-офф.

– Томас Тухель уже жаловался на расположение фотографов во время гимна. Вы тоже почти не видели игроков из-за стены фотографов. Это мешает почувствовать атмосферу чемпионата мира?

– Не знаю, насколько мы можем жаловаться, но я поддержу Томаса Тухеля. Гимн – очень эмоциональный момент. В этот момент ты устанавливаешь связь с игроками. Фотографы стоят перед тренерами и в Бундеслиге, и в Лиге чемпионов. Но здесь они особенно близко. Иногда ощущение, что огромный объектив фотографирует тебе волосы в носу с расстояния одного сантиметра. Людей очень много, они очень близко, и ты почти ничего не видишь.

Можно было бы отойти левее, но тогда мой штаб оказался бы правее и тоже ничего не видел. Кого-то это все равно заденет. Думаю, можно найти лучшее решение. Игрокам важно видеть тренерский штаб: поем ли мы, насколько эмоциональны, как подталкиваем их после гимна. А когда перед тобой только фотографы, это не идеально.

– На стадионе было много немецких болельщиков, в городе прошел фан-марш. Как вы восприняли эту поддержку?

– Сенсационно. Уже из окна отеля я видел очень много немецких футболок. Фан-марш – это всегда что-то особенное, даже если ты не участвуешь, а только видишь фотографии. Атмосфера на стадионе – и до матча, и во время игры – была отличной. Очень много немецких болельщиков, отличная поддержка.

Мы понимаем, что значит купить билет и приехать сюда. Кто-то приехал из Германии, кто-то из других мест, но всем нужно было добраться. Эта синергия между болельщиками и командой невероятно важна. Каждый болельщик важен, и каждый игрок, который возвращает эту энергию, тоже важен. Почетный круг после матча, когда болельщики снова радовались вместе с нами, дает команде огромную силу.

– Как вы балансируете между подготовкой к Эквадору и готовностью к плей-офф?

– Если ты правильно фокусируешься на следующем шаге, ты готовишься и к плей-офф. Против Эквадора мы не будем делать что-то полностью другое. Мы будем концентрироваться на своем пути и адаптировать небольшие детали. Если серьезно готовишься к следующему матчу, ты готовишься и к следующим стадиям. Сначала нужно сыграть с Эквадором. Потом посмотрим, кто будет следующим соперником, и подготовимся к нему. Сейчас фокус – Эквадор.

– Возможна ли ротация нагрузки против Эквадора? И остается ли целью первое место в группе?

– На другие группы мы не можем влиять. А тактически что-то высчитывать в футболе очень сложно. Рано или поздно нас все равно ждут хорошие команды. Мы обсудим в тренерском штабе, с Руди и с игроками, насколько можем поменять состав против Эквадора и адаптировать нагрузку.

Нужно посмотреть, как все чувствуют себя после матча, есть ли у кого-то небольшие повреждения. Но я не сторонник того, чтобы менять вообще всех. Если игрок сыграл сегодня, потом не сыграет в четверг, получится слишком большой промежуток до следующего матча. Нам нужно оставаться в ритме. Вероятно, будет микс. Но матч закончился совсем недавно, нам нужно все обсудить и принять решение.

– Три замены на 60-й минуте – серьезное вмешательство в игру. Почему вы решили дать такой импульс?

– Первые 10 минут после перерыва были не очень хорошими. Нам немного не хватало энергии. Можно много кричать с бровки, но иногда нужно почувствовать момент. У некоторых игроков, возможно, на коротком отрезке немного закончились силы. Было несколько эпизодов, после которых моментум начал немного смещаться. Я большой сторонник замен. Свежие игроки могут решить матч или помочь его решить.

Для меня нет смысла иметь большую заявку и оставлять игроков на скамейке, если они хороши и хотят играть. Я всегда смотрю не на то, кого снимаю, а на то, кого выпускаю. Обычно спрашивают, почему тот или иной игрок ушел с поля. А я думаю о том, что выходящий игрок может изменить. Сегодня они это сделали. Мы хотели дать команде новый импульс. Иногда это работает, иногда нет. Такова тренерская работа.

Видеообзор матча Германия – Кот-д'Ивуар (2:1)