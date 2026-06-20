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Чемпионат мира
Германия
20.06.2026 23:00 - : -
Кот-д'Ивуар
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Чемпионат мира
20 июня 2026, 10:44 |
682
0

Германия – Кот-д'Ивуар. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026

Поединок начнется 20 июня в 23:00 по Киеву

20 июня 2026, 10:44 |
682
0
Германия – Кот-д'Ивуар. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
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20 июня на БМО Филд пройдет матч 2-го тура чемпионата мира по футболу, в котором сыграют национальные сборные Германии и Кот-д'Ивуара.

Поединок начнется в 23:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!

Германия

Команда при Нагельсманне приятно порадовала болельщиков неплохим футболом на домашнем Евро. Не обошлось потом без неприятного отрезка годичной давности, с поражениями в финале Лиги Наций и в стартовом туре квалификации. Но потом немцы исключительно побеждали всех подряд - и в отборе на мундиаль, и в последующих товарищеских поединках.

По сути, начинать турнир в Северной Америке было просто невозможно из-за слабости соперника. И так Кюрасао ухитрился пробить Нойера, делая счет 1:1 и будто реанимировав интригу. Но в итоге гранд сделал то, что и планировал в данном поединке: не просто выиграл, но и хорошенько поработал над разницей голов, в итоге оформив самую крупную победу в стартовом туре - целые 7-1! Но дальше противники куда серьезнее будут.

Кот-д'Ивуар

Сборная сумела обеспечить себе право вернуться на чемпионат мира - в квалификации на этот раз стали первыми в группе, хотя Габон был очень упорен и набрал 25 очков - но вышло взять на одно больше. После этого футболисты успели сыграть на КАН зимой, в четвертьфинале там уступив Египту 2:3. Ну и в товарищеских встречах брали победы - даже с Францией на выезде накануне мундиаля.

Получилось продолжить серию успехов и на чемпионате мира. При довольно равной и скучной, не без ошибок, игре с Эквадором единственный гол оформили как раз ивуарийцы. И этого добился Диалло - вышел уже во втором тайме и на 90-й минуте оформил победный мяч!

Статистика личных встреч

Единственный, товарищеский поединок был сыгран еще в 2009-м году. Тогда все закончилось достаточно яркой ничьей с итоговым счетом 2:2.

Прогноз

Букмекерские конторы верят, что тут подопечные Юлиана Нагельсманна смогут снова добиться своих целей. Да, такого погрома, как с Кюрасао, тут оформить не получится - но все же верим, что выйдет обыграть соперника из Африки (коэффициент - 1,60).

Прогноз Sport.ua: Победа Германии за 1.60 по линии БК betking.

Прогноз Sport.ua
Германия
20 июня 2026 -
23:00
Кот-д'Ивуар
Победа Германии 1.60 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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