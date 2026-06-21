Германия – Кот-д'Ивуар – 2:1. Решающий гол на 90+4! Видеообзор матча
Смотрите самые интересные моменты матча ЧМ-2026
20 июня состоялся матч второго тура группы Е чемпионата мира 2026 года между сборными Германии и Кот-д'Ивуара.
Матч начался в 23:00 по киевскому времени на стадионе ВМО Филд в Торонто, Канада. Встреча завершилась победой немцев – 2:1.
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Вместе с Германией и Кот-д'Ивуаром в группе Е на чемпионате мира играют сборные Эквадора и Кюрасао.
ЧМ-2026. Группа Е, 2-й тур.
Германия – Кот-д'Ивуар – 2:1
Голы: Ундав, 68, 90+4 – Кессье, 30.
ГОЛ! 0:1, Кессье, 30 мин!
ГОЛ! 1:1, Ундав, 68 мин!
ГОЛ! 2:1, Ундав, 90+4 мин!
События матча
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