20 июня состоялся матч второго тура группы Е чемпионата мира 2026 года между сборными Германии и Кот-д'Ивуара.

Матч начался в 23:00 по киевскому времени на стадионе ВМО Филд в Торонто, Канада. Встреча завершилась победой немцев – 2:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вместе с Германией и Кот-д'Ивуаром в группе Е на чемпионате мира играют сборные Эквадора и Кюрасао.

ЧМ-2026. Группа Е, 2-й тур.

Германия – Кот-д'Ивуар – 2:1

Голы: Ундав, 68, 90+4 – Кессье, 30.

ГОЛ! 0:1, Кессье, 30 мин!

ГОЛ! 1:1, Ундав, 68 мин!

ГОЛ! 2:1, Ундав, 90+4 мин!