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Чемпионат мира
Германия
20.06.2026 23:00 – FT 2 : 1
Кот-д'Ивуар
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Чемпионат мира
21 июня 2026, 01:00 | Обновлено 21 июня 2026, 01:44
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Германия – Кот-д'Ивуар – 2:1. Решающий гол на 90+4! Видеообзор матча

Смотрите самые интересные моменты матча ЧМ-2026

21 июня 2026, 01:00 | Обновлено 21 июня 2026, 01:44
2671
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Германия – Кот-д'Ивуар – 2:1. Решающий гол на 90+4! Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine
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20 июня состоялся матч второго тура группы Е чемпионата мира 2026 года между сборными Германии и Кот-д'Ивуара.

Матч начался в 23:00 по киевскому времени на стадионе ВМО Филд в Торонто, Канада. Встреча завершилась победой немцев – 2:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вместе с Германией и Кот-д'Ивуаром в группе Е на чемпионате мира играют сборные Эквадора и Кюрасао.

ЧМ-2026. Группа Е, 2-й тур.

Германия – Кот-д'Ивуар – 2:1

Голы: Ундав, 68, 90+4 – Кессье, 30.

ГОЛ! 0:1, Кессье, 30 мин!

ГОЛ! 1:1, Ундав, 68 мин!

ГОЛ! 2:1, Ундав, 90+4 мин!

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Дениз Ундав (Германия), асcист Феликс Нмеча.
68’
ГОЛ ! Мяч забил Дениз Ундав (Германия), асcист Надием Амири.
30’
ГОЛ ! Мяч забил Франк Кесси (Кот-д'Ивуар).
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Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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у футбол грають всі, але виграють німці
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