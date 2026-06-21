Драматичный плей-офф. Определен последний, 20-й участник Ла Лиги 2026/27

Вечером 20 июня состоялся ответный матч финала плей-офф за выход в Ла Лигу между Альмерией и Малагой.

Команда Малага выиграла выездную встречу (2:1) и вернулась в элитный дивизион чемпионата Испании.

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Поединок начался с задержкой примерно на 30 минут из-за инцидентов с болельщиками. Старт игры был отложен после проблем с прибытием команды и усилением мер безопасности возле стадиона.

После ничьей в первом матче (0:0) ответная игра на UD Almería Stadium проходила в напряженной борьбе.

Первый тайм завершился без голов, после перерыва Малага забила дважды. На 65-й минуте Чупе открыл счет, а на 71-й Давид Ларрубиа удвоил преимущество гостей.

Альмерия ответила одним голом на 76-й минуте. Лео Баптистао сократил отставание и вернул интригу в противостояние.

Матч завершился победой Малаги (2:1), и команда из Андалусии выиграла борьбу за повышение в классе. Предыдущий раз Малага выступала в Ла Лиге в сезоне 2017/18.

В переходном плей-офф участвовали 4 команды, занявшие в Сегунде места с 3-го по 6-е. В первом раунде плей-офф Малага обыграла Лас-Пальмас (1:0, 1:1), а Альмерия выбила Кастельон (1:1, 3:2).

Ранее из Ла Лиги вылетели Мальорка, Жирона и Овьедо, а из Сегунды поднялись в классе Расинг и Депортиво.

Сегунда. Плей-офф за повышение в классе

Финал. Ответный матч. 20 июня 2026

Альмерия – Малага – 1:2 (первый матч – 0:0)

Гол: Чупе, 65 – Ларрубиа, 71, Лео Баптистао, 76

Удаление: Талис, 90+4 – Аарон Очоа, 90+9

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