Драматичный плей-офф. Определен последний, 20-й участник Ла Лиги 2026/27
Малага в ответном матче финала плей-офф нанесла поражение Альмерии
Вечером 20 июня состоялся ответный матч финала плей-офф за выход в Ла Лигу между Альмерией и Малагой.
Команда Малага выиграла выездную встречу (2:1) и вернулась в элитный дивизион чемпионата Испании.
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Поединок начался с задержкой примерно на 30 минут из-за инцидентов с болельщиками. Старт игры был отложен после проблем с прибытием команды и усилением мер безопасности возле стадиона.
После ничьей в первом матче (0:0) ответная игра на UD Almería Stadium проходила в напряженной борьбе.
Первый тайм завершился без голов, после перерыва Малага забила дважды. На 65-й минуте Чупе открыл счет, а на 71-й Давид Ларрубиа удвоил преимущество гостей.
Альмерия ответила одним голом на 76-й минуте. Лео Баптистао сократил отставание и вернул интригу в противостояние.
Матч завершился победой Малаги (2:1), и команда из Андалусии выиграла борьбу за повышение в классе. Предыдущий раз Малага выступала в Ла Лиге в сезоне 2017/18.
В переходном плей-офф участвовали 4 команды, занявшие в Сегунде места с 3-го по 6-е. В первом раунде плей-офф Малага обыграла Лас-Пальмас (1:0, 1:1), а Альмерия выбила Кастельон (1:1, 3:2).
Ранее из Ла Лиги вылетели Мальорка, Жирона и Овьедо, а из Сегунды поднялись в классе Расинг и Депортиво.
Сегунда. Плей-офф за повышение в классе
Финал. Ответный матч. 20 июня 2026
Альмерия – Малага – 1:2 (первый матч – 0:0)
Гол: Чупе, 65 – Ларрубиа, 71, Лео Баптистао, 76
Удаление: Талис, 90+4 – Аарон Очоа, 90+9
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