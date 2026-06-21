Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Драматичный плей-офф. Определен последний, 20-й участник Ла Лиги 2026/27
Чемпионат Испании
Альмерия
20.06.2026 22:00 - : -
Малага
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
21 июня 2026, 00:31 | Обновлено 21 июня 2026, 01:48
1186
0

Драматичный плей-офф. Определен последний, 20-й участник Ла Лиги 2026/27

Малага в ответном матче финала плей-офф нанесла поражение Альмерии

21 июня 2026, 00:31 | Обновлено 21 июня 2026, 01:48
1186
0
Драматичный плей-офф. Определен последний, 20-й участник Ла Лиги 2026/27
Getty Images/Global Images Ukraine. Малага
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Вечером 20 июня состоялся ответный матч финала плей-офф за выход в Ла Лигу между Альмерией и Малагой.

Команда Малага выиграла выездную встречу (2:1) и вернулась в элитный дивизион чемпионата Испании.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок начался с задержкой примерно на 30 минут из-за инцидентов с болельщиками. Старт игры был отложен после проблем с прибытием команды и усилением мер безопасности возле стадиона.

После ничьей в первом матче (0:0) ответная игра на UD Almería Stadium проходила в напряженной борьбе.

Первый тайм завершился без голов, после перерыва Малага забила дважды. На 65-й минуте Чупе открыл счет, а на 71-й Давид Ларрубиа удвоил преимущество гостей.

Альмерия ответила одним голом на 76-й минуте. Лео Баптистао сократил отставание и вернул интригу в противостояние.

Матч завершился победой Малаги (2:1), и команда из Андалусии выиграла борьбу за повышение в классе. Предыдущий раз Малага выступала в Ла Лиге в сезоне 2017/18.

В переходном плей-офф участвовали 4 команды, занявшие в Сегунде места с 3-го по 6-е. В первом раунде плей-офф Малага обыграла Лас-Пальмас (1:0, 1:1), а Альмерия выбила Кастельон (1:1, 3:2).

Ранее из Ла Лиги вылетели Мальорка, Жирона и Овьедо, а из Сегунды поднялись в классе Расинг и Депортиво.

Сегунда. Плей-офф за повышение в классе

Финал. Ответный матч. 20 июня 2026

Альмерия – Малага – 1:2 (первый матч – 0:0)

Гол: Чупе, 65 – Ларрубиа, 71, Лео Баптистао, 76

Удаление: Талис, 90+4 – Аарон Очоа, 90+9

Сетка плей-офф

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея

Инфографика

По теме:
ФОТО. Он сделал дубль. Назван лучший игрок в матче Германия с Кот-д'Ивуаром
Альмерия – Малага – 1:2. Матч за путевку в Ла Лигу. Видео голов и обзор
ФОТО. Волевая победа. Германия переиграла Кот-д'Ивуар с голом на 90+4 мин
Альмерия Малага Сегунда чемпионат Испании по футболу Ла Лига переходные матчи Лео Баптистао удаление (красная карточка) видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Киевское Динамо подписало нападающего для еврокубков
Футбол | 20 июня 2026, 19:23 14
Киевское Динамо подписало нападающего для еврокубков
Киевское Динамо подписало нападающего для еврокубков

Команду пополнит нигерийский нападающий

Принято решение. Комиссия признала ошибку рефери в бое Усик – Рико
Бокс | 20 июня 2026, 08:55 4
Принято решение. Комиссия признала ошибку рефери в бое Усик – Рико
Принято решение. Комиссия признала ошибку рефери в бое Усик – Рико

Рефери остановил бой после гонга

Все серьезно. Бразилия потеряла одного из лидеров атак
Футбол | 20.06.2026, 23:59
Все серьезно. Бразилия потеряла одного из лидеров атак
Все серьезно. Бразилия потеряла одного из лидеров атак
Василий Ломаченко принял судьбоносное решение
Бокс | 20.06.2026, 05:32
Василий Ломаченко принял судьбоносное решение
Василий Ломаченко принял судьбоносное решение
Динамо – Славия – 1:1. Спасительный гол Волошина. Видео голов и обзор
Футбол | 20.06.2026, 19:41
Динамо – Славия – 1:1. Спасительный гол Волошина. Видео голов и обзор
Динамо – Славия – 1:1. Спасительный гол Волошина. Видео голов и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Определена судьба Лунина. Моуриньо выбрал стартовый состав Реала
Определена судьба Лунина. Моуриньо выбрал стартовый состав Реала
20.06.2026, 23:59 2
Футбол
«Путин – х**о». Ломаченко назвал виновного в войне между Украиной и россией
«Путин – х**о». Ломаченко назвал виновного в войне между Украиной и россией
20.06.2026, 09:22 13
Бокс
Знаменитый итальянский клуб приобрел голеадора украинской сборной
Знаменитый итальянский клуб приобрел голеадора украинской сборной
20.06.2026, 08:35 9
Футбол
Свитолина проиграла Эале в матче 1/4 финала турнира WTA 500 в Берлине
Свитолина проиграла Эале в матче 1/4 финала турнира WTA 500 в Берлине
19.06.2026, 20:45 40
Теннис
Определены первые две полуфиналистки турнира WTA 500 в Берлине
Определены первые две полуфиналистки турнира WTA 500 в Берлине
19.06.2026, 16:05
Теннис
Суркис начал переговоры по долгожданному трансферу Динамо
Суркис начал переговоры по долгожданному трансферу Динамо
19.06.2026, 09:16 6
Футбол
Динамо вернет своего бывшего капитана
Динамо вернет своего бывшего капитана
19.06.2026, 11:38 6
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Два львовских клуба объявили об объединении усилий
ОФИЦИАЛЬНО. Два львовских клуба объявили об объединении усилий
19.06.2026, 09:23
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем