Альмерия – Малага – 1:2. Матч за путевку в Ла Лигу. Видео голов и обзор

Вечером 20 июня состоялся ответный матч финала плей-офф Сегунды между Альмерией и Малагой.

Малага выиграла в гостях (2:1) и получила путевку в Ла Лигу, элитный дивизион чемпионата Испании.

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После ничьей в первом матче (0:0) Малага забила дважды во второй игре.

На 65-й минуте Чупе открыл счет, а на 71-й Давид Ларрубиа удвоил преимущество гостей.

На 76-й минуте Лео Баптистао забил для Альмерии и сократил отставание.

Малага выиграла решающий матч у Альмерии (2:1), команда из Андалусии сыграет в Ла Лиге впервые с сезона 2017/18.

Сегунда. Плей-офф за повышение в классе

Финал. Ответный матч. 20 июня 2026

Альмерия – Малага – 1:2 (первый матч – 0:0)

Гол: Чупе, 65 – Ларрубиа, 71, Лео Баптистао, 76

Удаление: Талис, 90+4 – Аарон Очоа, 90+9

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