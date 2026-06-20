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Чемпионат Испании
Альмерия
20.06.2026 22:00 - : -
Малага
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Испания
20 июня 2026, 11:51 | Обновлено 20 июня 2026, 11:55
23
0

Альмерия – Малага. Плей-офф за путевку в Ла Лигу. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 20 июня в 22:00 ответный поединок за место в элитном дивизионе

20 июня 2026, 11:51 | Обновлено 20 июня 2026, 11:55
23
0
Альмерия – Малага. Плей-офф за путевку в Ла Лигу. Смотреть онлайн LIVE
ФК Малага
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20 июня в 22:00 проходит переходный матч за место в Ла Лигe, элитном дивизионе чемпионата Испании.

Альмерия в ответной игре принимает Малагуна домашней арене UD Almería Stadium

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В переходном плей-офф играли 4 команды, занявшие в Сегунде места с 3-го по 6-е.

В первом поединке финала переходного плей-офф 14 июня на домашней арене Малаги была зафиксирована ничья (0:0).

В первом раунде плей-офф Малага переиграла Лас-Пальмас (1:0, 1:1), а Альмерия выбила Кастельон (1:1, 3:2).

Ранее из Ла Лиги вылетели Мальорка, Жирона и Овьедо, а из Сегунды повысились в классе Расинг и Депортиво.

Сетка плей-офф за путевку в Ла Лигу

Альмерия – Малага . Плей-офф за путевку в Ла Лигу. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO

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Альмерия Малага Сегунда чемпионат Испании по футболу Ла Лига смотреть онлайн переходные матчи
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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