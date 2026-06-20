Альмерия – Малага. Плей-офф за путевку в Ла Лигу. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 20 июня в 22:00 ответный поединок за место в элитном дивизионе
20 июня в 22:00 проходит переходный матч за место в Ла Лигe, элитном дивизионе чемпионата Испании.
Альмерия в ответной игре принимает Малагуна домашней арене UD Almería Stadium
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В переходном плей-офф играли 4 команды, занявшие в Сегунде места с 3-го по 6-е.
В первом поединке финала переходного плей-офф 14 июня на домашней арене Малаги была зафиксирована ничья (0:0).
В первом раунде плей-офф Малага переиграла Лас-Пальмас (1:0, 1:1), а Альмерия выбила Кастельон (1:1, 3:2).
Ранее из Ла Лиги вылетели Мальорка, Жирона и Овьедо, а из Сегунды повысились в классе Расинг и Депортиво.
Сетка плей-офф за путевку в Ла Лигу
Альмерия – Малага . Плей-офф за путевку в Ла Лигу. Смотреть онлайн LIVE
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO
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