20 июня в 22:00 проходит переходный матч за место в Ла Лигe, элитном дивизионе чемпионата Испании.

Альмерия в ответной игре принимает Малагуна домашней арене UD Almería Stadium

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В переходном плей-офф играли 4 команды, занявшие в Сегунде места с 3-го по 6-е.

В первом поединке финала переходного плей-офф 14 июня на домашней арене Малаги была зафиксирована ничья (0:0).

В первом раунде плей-офф Малага переиграла Лас-Пальмас (1:0, 1:1), а Альмерия выбила Кастельон (1:1, 3:2).

Ранее из Ла Лиги вылетели Мальорка, Жирона и Овьедо, а из Сегунды повысились в классе Расинг и Депортиво.

Сетка плей-офф за путевку в Ла Лигу

Альмерия – Малага . Плей-офф за путевку в Ла Лигу. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO

Инфографика