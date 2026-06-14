Напряженная борьба. Сыгран первый матч финала плей-офф за путевку в Ла Лигу
Малага и Альмерия в первой игре разошлись миром, без забитых голов
14 июня в 22:00 состоялся переходный матч за место в Ла Лигe, элитном дивизионе чемпионата Испании.
Малага в первом поединке сыграла вничью с Альмерией (0:0) на домашнем стадионе Ла-Росаледа.
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Ответный матч состоится 20 июня на домашней арене Альмерии, и победитель получит путевку в Ла Лигу.
В переходном плей-офф играли 4 команды, занявшие в Сегунде места с 3-го по 6-е.
В первом раунде плей-офф Малага переиграла Лас-Пальмас (1:0, 1:1), а Альмерия выбила Кастельон (1:1, 3:2).
Ранее из Ла Лиги вылетели Мальорка, Жирона и Овьедо, а из Сегунды повысились в классе Расинг и Депортиво.
Сегунда. Плей-офф за путевку в Ла Лигу
Первый матч. 14 июня 2026. Малага
22:00. Малага – Альмерия – 0:0
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