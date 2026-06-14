Малага – Альмерия. Плей-офф за путевку в Ла Лигу. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 14 июня в 22:00 первый поединок за место в элитном дивизионе
14 июня в 22:00 проходит переходный матч за место в Ла Лигe, элитном дивизионе чемпионата Испании.
Малага в первой игре принимает Альмерию на домашнем стадионе Ла-Росаледа.
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В переходном плей-офф играли 4 команды, занявшие в Сегунде места с 3-го по 6-е.
Ответный поединок финала переходного плей-офф состоится 20 июня на домашней арене Альмерии.
В первом раунде плей-офф Малага переиграла Лас-Пальмас (1:0, 1:1), а Альмерия выбила Кастельон (1:1, 3:2).
Ранее из Ла Лиги вылетели Мальорка, Жирона и Овьедо, а из Сегунды повысились в классе Расинг и Депортиво.
Сетка плей-офф за путевку в Ла Лигу
Малага – Альмерия. Плей-офф за путевку в Ла Лигу. Смотреть онлайн LIVE
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO
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