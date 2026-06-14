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Чемпионат Испании
Малага
14.06.2026 22:00 - : -
Альмерия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
14 июня 2026, 11:53 | Обновлено 14 июня 2026, 11:57
15
0

Малага – Альмерия. Плей-офф за путевку в Ла Лигу. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 14 июня в 22:00 первый поединок за место в элитном дивизионе

14 июня 2026, 11:53 | Обновлено 14 июня 2026, 11:57
15
0
Малага – Альмерия. Плей-офф за путевку в Ла Лигу. Смотреть онлайн LIVE
ФК Малага
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14 июня в 22:00 проходит переходный матч за место в Ла Лигe, элитном дивизионе чемпионата Испании.

Малага в первой игре принимает Альмерию на домашнем стадионе Ла-Росаледа.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В переходном плей-офф играли 4 команды, занявшие в Сегунде места с 3-го по 6-е.

Ответный поединок финала переходного плей-офф состоится 20 июня на домашней арене Альмерии.

В первом раунде плей-офф Малага переиграла Лас-Пальмас (1:0, 1:1), а Альмерия выбила Кастельон (1:1, 3:2).

Ранее из Ла Лиги вылетели Мальорка, Жирона и Овьедо, а из Сегунды повысились в классе Расинг и Депортиво.

Сетка плей-офф за путевку в Ла Лигу

Малага – Альмерия. Плей-офф за путевку в Ла Лигу. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO

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смотреть онлайн переходные матчи чемпионат Испании по футболу Ла Лига Сегунда Малага Альмерия
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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