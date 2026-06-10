Определена финальная пара плей-офф за последнюю путевку в Ла Лигу
Малага по сумме двух матчей взяла верх над Лас-Пальмасом
Команда Малага прошла Лас-Пальмас и стала финалистом плей-офф Сегунды за путевку в Ла Лигу.
Матч в Малаге на Ла Росаледа получился максимально напряженным.
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После победы (1:0 в первой игре) Малага пропустила уже в дебюте второго матча, однако сумела сравнять счет в середине второго тайма.
Первыми забили гости. На 3-й минуте Хесе завершил комбинацию и вывел Лас-Пальмас вперед.
Во втором тайме Малага добавила в интенсивности и сравняла счет на 69-й минуте: Хоакин Муньос воспользовался моментом и установил на табло 1:1.
Малага вышла в финал плей-офф за путевку в Ла Лигу, где сыграет против Альмерии, которая одолела Кастельон (1:1, 3:2). Финальные матчи пройдут 14 и 21 июня.
Сегунда. Плей-офф за повышение в классе
Полуфинал. Второй матч. 10 июня 2026
Малага – Лас-Пальмас – 1:1 (первый матч – 1:0)
Голы: Хоакин Муньос, 69 – Хесе, 3
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