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Испания
10 июня 2026, 23:59 | Обновлено 11 июня 2026, 00:09
149
0

Определена финальная пара плей-офф за последнюю путевку в Ла Лигу

Малага по сумме двух матчей взяла верх над Лас-Пальмасом

10 июня 2026, 23:59 | Обновлено 11 июня 2026, 00:09
149
0
Определена финальная пара плей-офф за последнюю путевку в Ла Лигу
La Liga
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Команда Малага прошла Лас-Пальмас и стала финалистом плей-офф Сегунды за путевку в Ла Лигу.

Матч в Малаге на Ла Росаледа получился максимально напряженным.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После победы (1:0 в первой игре) Малага пропустила уже в дебюте второго матча, однако сумела сравнять счет в середине второго тайма.

Первыми забили гости. На 3-й минуте Хесе завершил комбинацию и вывел Лас-Пальмас вперед.

Во втором тайме Малага добавила в интенсивности и сравняла счет на 69-й минуте: Хоакин Муньос воспользовался моментом и установил на табло 1:1.

Малага вышла в финал плей-офф за путевку в Ла Лигу, где сыграет против Альмерии, которая одолела Кастельон (1:1, 3:2). Финальные матчи пройдут 14 и 21 июня.

Сегунда. Плей-офф за повышение в классе

Полуфинал. Второй матч. 10 июня 2026

Малага – Лас-Пальмас – 1:1 (первый матч – 1:0)

Голы: Хоакин Муньос, 69 – Хесе, 3

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Малага Альмерия Лас-Пальмас Сегунда чемпионат Испании по футболу Ла Лига видео голов и обзор Кастельон переходные матчи
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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