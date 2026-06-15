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Чемпионат Испании
Малага
14.06.2026 22:00 – FT 0 : 0
Альмерия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
15 июня 2026, 12:39 | Обновлено 15 июня 2026, 12:41
291
0

ВИДЕО. Малага против Альмерии. Сыгран первый матч за путевку в Ла Лигу

Смотрите видеообзор первого поединка финала плей-офф Сегунды

15 июня 2026, 12:39 | Обновлено 15 июня 2026, 12:41
291
0
ВИДЕО. Малага против Альмерии. Сыгран первый матч за путевку в Ла Лигу
ФК Альмерия
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Вечером 14 июня прошел переходный матч за место в Ла Лигe, элитном дивизионе чемпионата Испании.

Малага принимала Альмерию на домашнем стадионе Ла-Росаледа.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом напряженном поединке Малага сыграла вничью с Альмерией (0:0).

Ответный матч состоится 20 июня на домашней арене Альмерии, и победитель получит путевку в Ла Лигу.

Сегунда. Плей-офф за путевку в Ла Лигу

Первый матч. 14 июня 2026. Малага

22:00. Малага – Альмерия – 0:0

Видеообзор матча

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Альмерия Малага Сегунда чемпионат Испании по футболу Ла Лига видео голов и обзор переходные матчи
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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