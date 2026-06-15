Чемпионат Испании
Испания15 июня 2026, 12:39 | Обновлено 15 июня 2026, 12:41
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ВИДЕО. Малага против Альмерии. Сыгран первый матч за путевку в Ла Лигу
Смотрите видеообзор первого поединка финала плей-офф Сегунды
15 июня 2026, 12:39 | Обновлено 15 июня 2026, 12:41
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Вечером 14 июня прошел переходный матч за место в Ла Лигe, элитном дивизионе чемпионата Испании.
Малага принимала Альмерию на домашнем стадионе Ла-Росаледа.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В первом напряженном поединке Малага сыграла вничью с Альмерией (0:0).
Ответный матч состоится 20 июня на домашней арене Альмерии, и победитель получит путевку в Ла Лигу.
Сегунда. Плей-офф за путевку в Ла Лигу
Первый матч. 14 июня 2026. Малага
22:00. Малага – Альмерия – 0:0
Видеообзор матча
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