ВИДЕО. Малага против Альмерии. Сыгран первый матч за путевку в Ла Лигу

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Вечером 14 июня прошел переходный матч за место в Ла Лигe, элитном дивизионе чемпионата Испании.

Малага принимала Альмерию на домашнем стадионе Ла-Росаледа.

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В первом напряженном поединке Малага сыграла вничью с Альмерией (0:0).

Ответный матч состоится 20 июня на домашней арене Альмерии, и победитель получит путевку в Ла Лигу.

Сегунда. Плей-офф за путевку в Ла Лигу

Первый матч. 14 июня 2026. Малага

22:00. Малага – Альмерия – 0:0

Видеообзор матча