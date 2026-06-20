Характер в спарринге. Динамо в Австрии сыграло вничью со Славией

Киевское «Динамо» провело первый спарринг на учебно-тренировочном сборе в Австрии. Первым соперником «бело-синих» стала чешская «Славия». В этом матче не принимали участие футболисты, которые играли за сборную Украины в товарищеских поединках. Они начали подготовку к новому сезону по индивидуальной программе.

Уже в начале встречи мяч оказался в воротах «Динамо». Навес со штрафного точным ударом замкнул Пиколон.

В середине первого тайма киевляне завладели преимуществом и организовали хороший шанс для взятия ворот. Но Шола не смог замкнуть навес Пихаленка с левого фланга. Именно нигериец был одним из самых активных футболистов в составе «бело-синих».

Во второй половине встречи «красно-белые» играли агрессивнее и вполне могли увеличить свое преимущество. Но в конце поединка после ювелирной передачи от Рубчинского Волошин реализовал выход один на один с голкипером. Финальный свисток зафиксировал ничейный результат.

Следующий спарринг «Динамо» проведет 24 июня. Соперником киевской команды станет словацкая «Жилина».

Товарищеский матч.

«Динамо» Киев – «Славия» – 1:1

Голы: Волошин (86) – Пиколон (4)

«Динамо» (первый тайм): Суркис, Гусев, Биловар, Захарченко (Тиаре, 31), Дубинчак, Рубчинский, Лонвейк, Пихаленок, Шола, Редушко, Герреро

«Динамо» (второй тайм): Ольховой, Малыш, Захарченко (Гусев, 67), Тиаре, Коробов, Дикий, Осипенко (Рубчинский, 74), Буяльский, Торрес, Волошин, Герич.

«Славия» (стартовый состав): Маркович, Конечны, Галински, Боржил, Глоссоа, Райноха, Лабик, Канте, Новак, Пиколон, Колишек.

Oberndorfer Arena (Австрия)

ДИНАМО КИЕВ – СЛАВИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА