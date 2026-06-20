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Украина. Премьер лига
20 июня 2026, 18:51 | Обновлено 20 июня 2026, 19:04
2459
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Характер в спарринге. Динамо в Австрии сыграло вничью со Славией

Киевляне провели товарищескую встречу

20 июня 2026, 18:51 | Обновлено 20 июня 2026, 19:04
2459
18 Comments
Характер в спарринге. Динамо в Австрии сыграло вничью со Славией
ФК Динамо Киев
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Киевское «Динамо» провело первый спарринг на учебно-тренировочном сборе в Австрии. Первым соперником «бело-синих» стала чешская «Славия». В этом матче не принимали участие футболисты, которые играли за сборную Украины в товарищеских поединках. Они начали подготовку к новому сезону по индивидуальной программе.

Уже в начале встречи мяч оказался в воротах «Динамо». Навес со штрафного точным ударом замкнул Пиколон.

В середине первого тайма киевляне завладели преимуществом и организовали хороший шанс для взятия ворот. Но Шола не смог замкнуть навес Пихаленка с левого фланга. Именно нигериец был одним из самых активных футболистов в составе «бело-синих».

Во второй половине встречи «красно-белые» играли агрессивнее и вполне могли увеличить свое преимущество. Но в конце поединка после ювелирной передачи от Рубчинского Волошин реализовал выход один на один с голкипером. Финальный свисток зафиксировал ничейный результат.

Следующий спарринг «Динамо» проведет 24 июня. Соперником киевской команды станет словацкая «Жилина».

Товарищеский матч.

«Динамо» Киев – «Славия» – 1:1

Голы: Волошин (86) – Пиколон (4)

«Динамо» (первый тайм): Суркис, Гусев, Биловар, Захарченко (Тиаре, 31), Дубинчак, Рубчинский, Лонвейк, Пихаленок, Шола, Редушко, Герреро

«Динамо» (второй тайм): Ольховой, Малыш, Захарченко (Гусев, 67), Тиаре, Коробов, Дикий, Осипенко (Рубчинский, 74), Буяльский, Торрес, Волошин, Герич.

«Славия» (стартовый состав): Маркович, Конечны, Галински, Боржил, Глоссоа, Райноха, Лабик, Канте, Новак, Пиколон, Колишек.

Oberndorfer Arena (Австрия)

ДИНАМО КИЕВ – СЛАВИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Комментарии 18
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Ну в таку спеку катнули товарняк, норм. Тільки в другому таймі Костюк дуже здивував таким складом, аж занадто експериментальним  Дикий, Осипенко, Малиш, Герич, Гусєв, і т.д. наврядчи хоч один з них в обоймі буде..Хоча з іншої сторони це і не дивно, адже збірників не було. Ольховий разок засейвив. Ну і Рубчинський гольову красиво вирізав, для Волошина.
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+4
Не програли й слава богу 
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
Склади обох команд дуже далекі від основних. Перший тайм навіть непогано, другий гірше, але й склад суперексперементальний. Рубчинський прекрасно віддав, а Волошин чітко розібрався.Заслужена нічия. З негативу зажорстка гра від чехів за рахунок фізичної переваги. Головне аби без травм обійшлося.
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+2
Це було тренування з підвищеною відповідальністю на фоні великих навантажень та ще й в жару . Тому висновки робити поки що рано . Хочеться відмітити відмінний розрізний пас від Рубчинського на Волошина під час гольової атаки . Потрібно хлопцю працювати над фізикою і можливо буде толк .
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+2
Ну, хоч наяву побачив, хто саме перебуває в тренерувальному таборі Динамо в Австрії, плюс Кендзера вже підтягнувся. Нема ще Нещерета, Бражка, Михавка, Шапаренка, Пономаренка і Ярмоли - погано, що ще не підтягнулись зі збірної  разом з Кендзерою. Зрозуміла відсутність Михайленка і Лобка (після операцій), Кабаєва і Тимчика (на відновленні). Незрозуміло, чому нема на зборах Попова та Вівчаренка; і міг би цей перелік продовжити  згадкою Бленуце - але не буду...
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0
Невже вигнали шапаренко и ярмоленко?давно пора
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-2
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Фк гундяй суркіса та медведчука перерахувало близько 1 млн євро грецькому ПАОКу. Клуб із Салонік контролюється російсько грецьким олігархом Іваном Савіді, подібні виплати є неприпустимими. Іван Савіді має прямі зв'язки з російським керівництвом, відкрито підтримує війну проти України і допомогає російській армії, він підпадає під санкції РНБО, фк гундяй суркіса та медведчука своїми коштами фінансують тероризм росії проти України 
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-2
Молодцы, как ЮАР 
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-2
Жиліна порадує українців в середу ;)
готуйте якесь жовто-зелене вбрання до матчу .
підійде навіть шарфик Лівого Берега ;)
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-6
Показать Скрыть 1 ответ
у Славії з десяток гравців у збірній на шампіонаті світу.
третій склад пражан грав цікавіше , інтенсивніше совкових.
рахунок геть не по грі.
трохи реалізація підвела чехів, розслабились в кінці .
відскок (
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-7
Ну так
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-8
Результати будуть ,ще гіршим !!!!крапка!!
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-11
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Десять гравців основи Славії на чемпіонаті світу, ще п'ять не грають з інших причин. Дуже добре, що фк ганьба суркіса та медведчука, не програло третьому складу Славії і зуміло вирвати нічию 
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-12
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