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Товарищеские матчи
Динамо Киев
20.06.2026 17:00 – FT 1 : 1
Славия Прага
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Украина. Премьер лига
20 июня 2026, 19:41 | Обновлено 20 июня 2026, 19:57
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Динамо – Славия – 1:1. Спасительный гол Волошина. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча в Австрии

20 июня 2026, 19:41 | Обновлено 20 июня 2026, 19:57
7743
2 Comments
Динамо – Славия – 1:1. Спасительный гол Волошина. Видео голов и обзор
ФК Динамо
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Киевское Динамо провело первый контрольный матч на сборах в межсезонье.

20 июня в 17:00 вничью сыграли Динамо Киев и команда Славия Прага из Чехии (1:1), победитель национального чемпионата.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В дебюте матча гол для Славии забил Самуэль Пиколон на 4-й минуте. В концовке, на 86-й минуте, Назар Волошин спас игру для Динамо (1:1).

Динамо под руководством Игоря Костюка проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии. Киевская команда заняла 4-е место в УПЛ и выиграла Кубок Украины.

Динамо в квалификации Q1 Лиги Европы 9 и 16 июля сыграет против клуба Университатя Клуж (Румыния), а в случае победы выйдет в Q2 на ПАОК (Греция).

🔹 Товарищеский матч. 20 июня 2026

Гунскирхен (Австрия), Обердорфер Арена

Динамо Киев (Украина) – Славия Прага (Чехия) – 1:1

Голы: Назар Волошин, 86 – Самуэль Пиколон, 4

Динамо Киев: Суркис, Гусев, Биловар, Захарченко, Дубинчак, Рубчинский, Лонвейк, Пихаленок, Огундана, Редушко, Герреро

Запас: Манько, Ольховый, Дикий, Тиаре, Малыш, Коробов, Осипенко, Торрес, Волошин, Буяльський, Герич

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:1. Назар Волошин, 86 мин

Видеозапись матча

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Динамо Киев товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Славия Прага Игорь Костюк Динамо - Славия контрольные матчи УПЛ видео голов и обзор Назар Волошин (Динамо)
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Суркис, Биловар в старте, должны вынести второй состав Славии.
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