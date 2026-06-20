Динамо – Славия – 1:1. Спасительный гол Волошина. Видео голов и обзор

Киевское Динамо провело первый контрольный матч на сборах в межсезонье.

20 июня в 17:00 вничью сыграли Динамо Киев и команда Славия Прага из Чехии (1:1), победитель национального чемпионата.

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В дебюте матча гол для Славии забил Самуэль Пиколон на 4-й минуте. В концовке, на 86-й минуте, Назар Волошин спас игру для Динамо (1:1).

Динамо под руководством Игоря Костюка проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии. Киевская команда заняла 4-е место в УПЛ и выиграла Кубок Украины.

Динамо в квалификации Q1 Лиги Европы 9 и 16 июля сыграет против клуба Университатя Клуж (Румыния), а в случае победы выйдет в Q2 на ПАОК (Греция).

🔹 Товарищеский матч. 20 июня 2026

Гунскирхен (Австрия), Обердорфер Арена

Динамо Киев (Украина) – Славия Прага (Чехия) – 1:1

Голы: Назар Волошин, 86 – Самуэль Пиколон, 4

Динамо Киев: Суркис, Гусев, Биловар, Захарченко, Дубинчак, Рубчинский, Лонвейк, Пихаленок, Огундана, Редушко, Герреро

Запас: Манько, Ольховый, Дикий, Тиаре, Малыш, Коробов, Осипенко, Торрес, Волошин, Буяльський, Герич

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Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:1. Назар Волошин, 86 мин

Видеозапись матча