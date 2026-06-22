КОСТЮК: «Легких соперников в ЛЕ не бывает. Динамо нацелено побеждать»

Главный тренер «Динамо» Игорь Костюк прокомментировал ход летних сборов и процесс подготовки к новому сезону.

– Команда в отличном настроении собралась после отпуска. Все игроки прошли медосмотр, кроме тех, кто прибыл непосредственно в Австрию. Футболисты, задействованные в национальных сборных, присоединятся к нам в ближайшие дни.

Мы благодарны нашему руководству за возможность тренироваться в таких комфортных условиях. Это не только способствует тренировочному процессу, но и обеспечивает эффективное восстановление и сосредоточенность на работе.

В команде произошли важные события – трое наших игроков женились. Матвей Пономаренко сделал это в конце сезона, а Назар Волошин и Владимир Бражко – во время отпуска. Считаю, они сделали очень важный шаг в жизни. Это про взросление, про новый уровень ответственности. Теперь ребята отвечают не только за себя, но и за свои семьи. Для меня, как для наставника, а в определенном смысле и как для отца, ведь работаю с ними еще с 16–17 лет, это очень существенный показатель их становления как личностей. Верю, что этот новый этап в жизни вдохновит их, добавит мотивации и поможет еще ответственнее относиться к своему делу – как на футбольном поле, так и вне его.

– Соперник «Динамо» в первом раунде Лиги Европы – крепкая румынская «Университатя» из Клужа. Как вы отреагировали на итоги жеребьевки?

– Понимаем, что легких соперников в квалификации Лиги Европы не бывает, все команды занимают высокие места в чемпионатах своих стран. Да, возможно, некоторые другие варианты на бумаге выглядели проще, но жребий определил именно «Университатю», и мы с уважением относимся к этому сопернику. Это крепкая, хорошо организованная команда с хорошими исполнителями.

В то же время концентрируемся прежде всего на себе. Впереди сбор, подготовка, контрольные матчи, наша задача – подойти к официальным поединкам в наилучшем состоянии. Если хочешь добиваться серьезных результатов в еврокубках, нужно быть готовым побеждать любого соперника, независимо от жребия. Поэтому восприняли результаты жеребьевки спокойно и уже готовимся к противостоянию.

– Будет ли как-то меняться подготовка команды с учетом того, что уже первый соперник – команда достаточно высокого уровня?

– Глобально не будем менять принципы подготовки, так как всегда настраиваем команду на максимальные требования и высокий уровень конкуренции. В то же время, конечно, будем детально изучать соперника, анализировать его сильные и слабые стороны и особенности игры.

– «Динамо» сейчас готовится не в полном составе (некоторые игроки присоединятся позже), возможен определенный дисбаланс в физической готовности игроков. Насколько это большая проблема, учитывая, что первый матч уже 9 июля?

– Это не идеальная ситуация, но в современном футболе она довольно привычна. Часть игроков выступала за национальные сборные, кто-то получил дополнительный отдых, поэтому определенная разница в готовности действительно может быть. В то же время у нас есть четкий план работы для каждого футболиста, задача – максимально быстро привести всех к общим кондициям. До первого матча еще есть время, поэтому не считаю это критической проблемой. Главное – правильно распределить нагрузку и подойти к старту сезона без травм и в оптимальном функциональном состоянии.

– Какова кадровая ситуация в команде сейчас? Кто из игроков не будет тренироваться в ближайшее время и каковы перспективы их возвращения к матчам против «Университати»?

– Денис Попов и Константин Вивчаренко работают по индивидуальным программам. Владислав Кабаев, Александр Тымчик и Николай Михайленко восстанавливаются после оперативного вмешательства. У каждого из них – разные сроки восстановления.

– С командой работают несколько игроков, которые в прошлом сезоне выступали за «Динамо» U-19 – Дикий, Осипенко, Манько. Эти сборы для них с прицелом на будущее или вы видите в них игроков, которые уже могут создавать конкуренцию в первой команде?

– Осипенко уже с декабря месяца является игроком основного состава. К сожалению, получил травму и восстанавливался. Денис Дикий – игрок, который получил шанс работать с нами, так же как и Борис Манько.

– В Нидерландах Джастин Лонвейк играл на нескольких позициях в центре поля – от опорного до атакующего полузащитника. В какой роли вы видите этого игрока?

– Мне нравится профиль Джастина. Что касается позиции, будем отталкиваться от тактики на конкретный матч. Хорошо, что у него есть такой опыт. Все будет зависеть от него, насколько он готов воспринимать и выполнять наши требования.

– Какие впечатления от первых дней работы Ильи Ольхового?

– Вратари пока выполняют более специфическую работу, отдельно от полевых игроков. В общении оставляет приятные впечатления, скромный и порядочный парень.

– Соперники «Динамо» на сборах будут высокого уровня. Планируете моделировать игру против румынской команды или это больше возможности для экспериментов?

– Соперники действительно качественные, это осознанный выбор. Конечно, мы уже держим в голове будущие матчи с румынской командой, но я не сторонник того, чтобы полностью подстраивать весь тренировочный процесс под одного соперника.

На этом этапе для нас важно прежде всего подготовить свою команду: отработать игровые принципы, наиграть взаимодействия, дать футболистам необходимую нагрузку и игровую практику. В то же время каждый спарринг дает возможность увидеть команду в разных условиях, против представителей разных стилей игры.