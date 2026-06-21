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Украина. Премьер лига
21 июня 2026, 14:23 | Обновлено 21 июня 2026, 15:31
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ФОТО. Динамо вырвало ничью против Славии в первом спарринге в Австрии

Спасительный гол на 86-й минуте забил Назар Волошин

21 июня 2026, 14:23 | Обновлено 21 июня 2026, 15:31
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2 Comments
ФОТО. Динамо вырвало ничью против Славии в первом спарринге в Австрии
ФК Динамо
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В субботу, 20 июня, киевское Динамо провело первый контрольный матч на летнем сборе в Австрии.

Соперником команды Игоря Костюка стала пражская Славия, которая подходила к игре в статусе действующего чемпиона Чехии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Чешский клуб вышел вперед в начале встречи. После розыгрыша стандартного положения Альберт Лабик выполнил навес в штрафную, где Самуэль Пиколон опередил защитников бело-синих и отправил мяч в сетку.

Сравнять счет киевлянам удалось в концовке встречи. На 86-й минуте Валентин Рубчинский отдал отличную вертикальную передачу на Назара Волошина, который вышел один на один с голкипером и реализовал свой шанс.

В итоге первый спарринг Динамо на австрийском сборе против Славии завершился боевой ничьей (1:1).

Следующий контрольный матч команда Игоря Костюка проведет 24 июня. Соперником станет словацкая Жилина.

🔹 Товарищеский матч. 20 июня 2026

Гунскирхен (Австрия), Обердорфер Арена

Динамо Киев (Украина) – Славия Прага (Чехия) – 1:1

Голы: Назар Волошин, 86 – Самуэль Пиколон, 4

Динамо (первый тайм): 71. Суркис, 32. Гусев, 40. Биловар, 34. Захарченко (66. Тиаре, 31), 44. Дубинчак, 21. Лонвейк, 15. Рубчинский, 8. Пихаленок (к), 16. Огундана, 70. Редушко, 39. Герреро.

Динамо (второй тайм): 51. Ольховый, 91. Дикий, 34. Захарченко (32. Гусев, 67), 66. Тиаре, 13. Коробов, 23. Малыш, 19. Осипенко (15. Рубчинский, 74), 29. Буяльский (к), 10. Торрес, 9. Волошин, 5. Герич.

Славия (первый тайм): 35. Маркович, 4. Конечны, 2. Галински, 18. Боржил, 6. Глоссоа, 28. Райноха, 3. Лабик (к), 33. Канте, 30. Новак, 17. Пиколон, 29. Колишек.

Славия (второй тайм): 36. Резек, 25. Кама́ра, 27. Влчек, 12. Мбоджи, 14. Исифе, 15. Качор (к), 11. Елинек, 37. Яворчек, 20. Аяоси, 13. Когоут, 45. Мубарак.

Видео матча

Фотогалерея (ФК Динамо)

Инфографика

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Товарищеские матчи, 20 июня. Динамо сыграло первый спарринг в Австрии
Динамо Киев товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Славия Прага Игорь Костюк видео голов и обзор Назар Волошин (Динамо) Динамо - Славия контрольные матчи УПЛ Валентин Рубчинский фото
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 2
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Занадто гучно оце "вирвали". Просто випадково пощастило четвертому клубу УПЛ відігратися у чинного чемпіона Чехії.
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