Товарищеские матчи, 20 июня. Динамо сыграло первый спарринг в Австрии

20 июня европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

Киевское Динамо сыграло первый контрольный матч против Славии Прага из Чехии (1:1).

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В дебюте матча гол для пражской Славии забил Самуэль Пиколон на 4-й минуте.

В концовке, на 86-й минуте, Назар Волошин спас игру для Динамо после отличной передачи от Валентина Рубчинского (1:1).

Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.

Товарищеские матчи. 20 июня 2026

Ребосерос де Ла П’єдад (Мексика) – Керетаро (Мексика) – 0:2

Подбрезова (Словакия) – Зволен (Словакия) – 2:0

Прогресул Печіка (Румыния) – УТА Арад (Румыния) – 0:3

Стяуа Бухарест (Румыния) – Штефенешть (Румыния) – 2:1

Шепши (Румыния) – Меркуря-Чук (Румыния) – 2:0

Влашим (Чехия) – Дукла Прага (Чехия) – 2:3

Дунайска Стреда (Словакия) – Шаморин (Словакия) – 2:3

Жижков (Чехия) – Йиглава (Чехия) – 2:3

Жилина (Словакия) – Опава (Чехия) – 1:1

Злин (Чехия) – Петржалка (Словакия) – 3:3

Келен (Венгрия) – Пакш (Венгрия) – 1:10

Слован Братислава B (Словакия) – Тренчин (Словакия) – 1:2

Шпелле-Фенгауз (Германия) – Гютерсло (Германия) – 1:0

Мидтьюлланн (Дания) – Лиллестрем (Норвегия) – 1:0

Странрар (Шотландия) – Ларн (Северная Ирландия) – 0:0

Гала Фейридин (Шотландия) – Келти Хартс (Шотландия) – 2:1

Фредрикстад (Норвегия) – Хам-Кам (Норвегия) – 1:1

Ансбах 09 (Германия) – Гросшварценлоэ (Германия) – 7:1

Аубштадт (Германия) – Вюрцбург ФВ (Германия) – 1:1

Ротенштайн (Германия) – Йена (Германия) – 0:18

Вольфсберг (Австрия) – Радентайн (Австрия) – 18:0

Уния Тарнув (Польша) – Термалица (Польша) – 0:5

Уайт Стар Лауве (Бельгия) – Кортрейк (Бельгия) – 0:6

Динамо Киев (Украина) – Славия Прага (Чехия) – 1:1

Байройт (Германия) – Кальхройт (Германия) – 6:0

Линлитгоу Роуз (Шотландия) – Дамбартон (Шотландия) – 4:3

Медзь Легница (Польша) – Ломница (Польша) – 2:0

Айхштет (Германия) – Ингольштадт II (Германия) – 1:0

Швайг (Германия) – Бухбах (Германия) – 1:2

Гриф Вейгерово (Польша) – Полония Бытом (Польша) – 0:1

Гросуплье (Словения) – ЦСКА София (Болгария) – 1:2

Интер Братислава (Словакия) – Злате Моравце-Врабле (Словакия) – 0:1

Ленчна (Польша) – Динамо Бухарест (Румыния) – 1:2

Цеглед (Венгрия) – Уйпешт (Венгрия) – 0:4

Арарат-Армения (Армения) – Мура (Словения) – 1:1

Дунав Русе (Болгария) – Локомотив Горна (Болгария) – 1:2

Некакса (Мексика) – Атлетико Морелия (Мексика) – 1:0

Лозанна (Швейцария) – Ренен (Швейцария) – 9:0

Гербранц (Австрия) – Альтах (Австрия) – 0:4

Гленторан (Северная Ирландия) – Карнарвон (Уэльс) – 1:2

Единство (Сербия) – Борац Баня-Лука (Босния и Герцеговина) – 0:8

Мачва Шабац (Сербия) – Земун (Сербия) – 1:1

Шонбек-Беверст (Бельгия) – Патро Эйсден (Бельгия) – 1:2

Видео матча