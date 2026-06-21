Товарищеские матчи, 20 июня. Динамо сыграло первый спарринг в Австрии
Команды провели контрольные поединки, готовясь к возобновлению чемпионата
20 июня европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.
Киевское Динамо сыграло первый контрольный матч против Славии Прага из Чехии (1:1).
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В дебюте матча гол для пражской Славии забил Самуэль Пиколон на 4-й минуте.
В концовке, на 86-й минуте, Назар Волошин спас игру для Динамо после отличной передачи от Валентина Рубчинского (1:1).
Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.
Товарищеские матчи. 20 июня 2026
- Ребосерос де Ла П’єдад (Мексика) – Керетаро (Мексика) – 0:2
- Подбрезова (Словакия) – Зволен (Словакия) – 2:0
- Прогресул Печіка (Румыния) – УТА Арад (Румыния) – 0:3
- Стяуа Бухарест (Румыния) – Штефенешть (Румыния) – 2:1
- Шепши (Румыния) – Меркуря-Чук (Румыния) – 2:0
- Влашим (Чехия) – Дукла Прага (Чехия) – 2:3
- Дунайска Стреда (Словакия) – Шаморин (Словакия) – 2:3
- Жижков (Чехия) – Йиглава (Чехия) – 2:3
- Жилина (Словакия) – Опава (Чехия) – 1:1
- Злин (Чехия) – Петржалка (Словакия) – 3:3
- Келен (Венгрия) – Пакш (Венгрия) – 1:10
- Слован Братислава B (Словакия) – Тренчин (Словакия) – 1:2
- Шпелле-Фенгауз (Германия) – Гютерсло (Германия) – 1:0
- Мидтьюлланн (Дания) – Лиллестрем (Норвегия) – 1:0
- Странрар (Шотландия) – Ларн (Северная Ирландия) – 0:0
- Гала Фейридин (Шотландия) – Келти Хартс (Шотландия) – 2:1
- Фредрикстад (Норвегия) – Хам-Кам (Норвегия) – 1:1
- Ансбах 09 (Германия) – Гросшварценлоэ (Германия) – 7:1
- Аубштадт (Германия) – Вюрцбург ФВ (Германия) – 1:1
- Ротенштайн (Германия) – Йена (Германия) – 0:18
- Вольфсберг (Австрия) – Радентайн (Австрия) – 18:0
- Уния Тарнув (Польша) – Термалица (Польша) – 0:5
- Уайт Стар Лауве (Бельгия) – Кортрейк (Бельгия) – 0:6
- Динамо Киев (Украина) – Славия Прага (Чехия) – 1:1
- Байройт (Германия) – Кальхройт (Германия) – 6:0
- Линлитгоу Роуз (Шотландия) – Дамбартон (Шотландия) – 4:3
- Медзь Легница (Польша) – Ломница (Польша) – 2:0
- Айхштет (Германия) – Ингольштадт II (Германия) – 1:0
- Швайг (Германия) – Бухбах (Германия) – 1:2
- Гриф Вейгерово (Польша) – Полония Бытом (Польша) – 0:1
- Гросуплье (Словения) – ЦСКА София (Болгария) – 1:2
- Интер Братислава (Словакия) – Злате Моравце-Врабле (Словакия) – 0:1
- Ленчна (Польша) – Динамо Бухарест (Румыния) – 1:2
- Цеглед (Венгрия) – Уйпешт (Венгрия) – 0:4
- Арарат-Армения (Армения) – Мура (Словения) – 1:1
- Дунав Русе (Болгария) – Локомотив Горна (Болгария) – 1:2
- Некакса (Мексика) – Атлетико Морелия (Мексика) – 1:0
- Лозанна (Швейцария) – Ренен (Швейцария) – 9:0
- Гербранц (Австрия) – Альтах (Австрия) – 0:4
- Гленторан (Северная Ирландия) – Карнарвон (Уэльс) – 1:2
- Единство (Сербия) – Борац Баня-Лука (Босния и Герцеговина) – 0:8
- Мачва Шабац (Сербия) – Земун (Сербия) – 1:1
- Шонбек-Беверст (Бельгия) – Патро Эйсден (Бельгия) – 1:2
Видео матча
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