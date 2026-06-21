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Украина. Премьер лига
21 июня 2026, 14:14 | Обновлено 21 июня 2026, 14:43
347
0

Товарищеские матчи, 20 июня. Динамо сыграло первый спарринг в Австрии

Команды провели контрольные поединки, готовясь к возобновлению чемпионата

21 июня 2026, 14:14 | Обновлено 21 июня 2026, 14:43
347
0
Товарищеские матчи, 20 июня. Динамо сыграло первый спарринг в Австрии
ФК Динамо
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20 июня европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

Киевское Динамо сыграло первый контрольный матч против Славии Прага из Чехии (1:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В дебюте матча гол для пражской Славии забил Самуэль Пиколон на 4-й минуте.

В концовке, на 86-й минуте, Назар Волошин спас игру для Динамо после отличной передачи от Валентина Рубчинского (1:1).

Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.

Товарищеские матчи. 20 июня 2026

  • Ребосерос де Ла П’єдад (Мексика) – Керетаро (Мексика) – 0:2
  • Подбрезова (Словакия) – Зволен (Словакия) – 2:0
  • Прогресул Печіка (Румыния) – УТА Арад (Румыния) – 0:3
  • Стяуа Бухарест (Румыния) – Штефенешть (Румыния) – 2:1
  • Шепши (Румыния) – Меркуря-Чук (Румыния) – 2:0
  • Влашим (Чехия) – Дукла Прага (Чехия) – 2:3
  • Дунайска Стреда (Словакия) – Шаморин (Словакия) – 2:3
  • Жижков (Чехия) – Йиглава (Чехия) – 2:3
  • Жилина (Словакия) – Опава (Чехия) – 1:1
  • Злин (Чехия) – Петржалка (Словакия) – 3:3
  • Келен (Венгрия) – Пакш (Венгрия) – 1:10
  • Слован Братислава B (Словакия) – Тренчин (Словакия) – 1:2
  • Шпелле-Фенгауз (Германия) – Гютерсло (Германия) – 1:0
  • Мидтьюлланн (Дания) – Лиллестрем (Норвегия) – 1:0
  • Странрар (Шотландия) – Ларн (Северная Ирландия) – 0:0
  • Гала Фейридин (Шотландия) – Келти Хартс (Шотландия) – 2:1
  • Фредрикстад (Норвегия) – Хам-Кам (Норвегия) – 1:1
  • Ансбах 09 (Германия) – Гросшварценлоэ (Германия) – 7:1
  • Аубштадт (Германия) – Вюрцбург ФВ (Германия) – 1:1
  • Ротенштайн (Германия) – Йена (Германия) – 0:18
  • Вольфсберг (Австрия) – Радентайн (Австрия) – 18:0
  • Уния Тарнув (Польша) – Термалица (Польша) – 0:5
  • Уайт Стар Лауве (Бельгия) – Кортрейк (Бельгия) – 0:6
  • Динамо Киев (Украина) – Славия Прага (Чехия) – 1:1
  • Байройт (Германия) – Кальхройт (Германия) – 6:0
  • Линлитгоу Роуз (Шотландия) – Дамбартон (Шотландия) – 4:3
  • Медзь Легница (Польша) – Ломница (Польша) – 2:0
  • Айхштет (Германия) – Ингольштадт II (Германия) – 1:0
  • Швайг (Германия) – Бухбах (Германия) – 1:2
  • Гриф Вейгерово (Польша) – Полония Бытом (Польша) – 0:1
  • Гросуплье (Словения) – ЦСКА София (Болгария) – 1:2
  • Интер Братислава (Словакия) – Злате Моравце-Врабле (Словакия) – 0:1
  • Ленчна (Польша) – Динамо Бухарест (Румыния) – 1:2
  • Цеглед (Венгрия) – Уйпешт (Венгрия) – 0:4
  • Арарат-Армения (Армения) – Мура (Словения) – 1:1
  • Дунав Русе (Болгария) – Локомотив Горна (Болгария) – 1:2
  • Некакса (Мексика) – Атлетико Морелия (Мексика) – 1:0
  • Лозанна (Швейцария) – Ренен (Швейцария) – 9:0
  • Гербранц (Австрия) – Альтах (Австрия) – 0:4
  • Гленторан (Северная Ирландия) – Карнарвон (Уэльс) – 1:2
  • Единство (Сербия) – Борац Баня-Лука (Босния и Герцеговина) – 0:8
  • Мачва Шабац (Сербия) – Земун (Сербия) – 1:1
  • Шонбек-Беверст (Бельгия) – Патро Эйсден (Бельгия) – 1:2

Видео матча

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Динамо Киев товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Славия Прага Игорь Костюк видео голов и обзор Назар Волошин (Динамо) Динамо - Славия контрольные матчи УПЛ Валентин Рубчинский
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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