В субботу, 20 июня, состоится товарищеский поединок между «Динамо Киев» и «Славией Прага». По киевскому времени игра начнется в 17:00.



Динамо Киев



Прошлый сезон для команды Игоря Костюка прошел не слишком удачно. За 30 поединков Премьер-лиги динамовцам удалось набрать 57 очков, что позволило им занять 4-е место турнирной таблицы. Однако расстояние от топ-2 было не большим – всего 3 балла.



Но вот в Кубке Украины «бело-синие» торжествовали – в финале им удалось обыграть перволиговый «Чернигов» со счетом 3:1. В Лиге конференций украинцы не удивили, покинув турнир после основного этапа с 6 очками на счету.



Славия Прага



Чешскому гранду в прошлом удалось защитить титул чемпиона страны. За 35 поединков национальной лиги «Славия» завоевала 80 зачетных пунктов, благодаря которым и заняла 1-е место турнирной таблицы. Расстояние от ближайшего конкурента, «Спарты», составляло 4 очка.



В национальном кубке «Славия» уступила будущему финалисту, «Яблонцу», в серии пенальти на стадии четвертьфинала. Кроме этого, чехи также принимали участие в основном этапе Лиги чемпионов, однако покинули его только с 3 очками за 8 поединков.



Личные встречи



В последний раз клубы играли между собой еще в 2018 году в рамках квалификации в Лигу чемпионов. Тогда дальше прошло «Динамо», 1-я игра завершилась вничью 1:1, а во 2-й украинцы обыграли чехов со счетом 2:0.



Интересные факты

«Динамо» победило в каждом из 4 последних матчей сезона.

В каждом из 7 последних матчей «Cлавии» было забито больше 2.5 гола.

В последних 8-х играх «Славии» было показано 6 красных карточек.



Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.58 для "Динамо" и 4.5 для «Славии». А какой прогноз выбрать — решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.