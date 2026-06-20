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Динамо Киев
20.06.2026 17:00 - : -
Славия Прага
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Украина. Премьер лига
20 июня 2026, 10:12 |
637
4

Динамо Киев – Славия Прага. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Матч начнется 20 июня в 17:00 по Киеву

20 июня 2026, 10:12 |
637
4 Comments
Динамо Киев – Славия Прага. Прогноз и анонс на товарищеский матч
ФК Динамо Киев
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В субботу, 20 июня, состоится товарищеский поединок между «Динамо Киев» и «Славией Прага». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Динамо Киев

Прошлый сезон для команды Игоря Костюка прошел не слишком удачно. За 30 поединков Премьер-лиги динамовцам удалось набрать 57 очков, что позволило им занять 4-е место турнирной таблицы. Однако расстояние от топ-2 было не большим – всего 3 балла.

Но вот в Кубке Украины «бело-синие» торжествовали – в финале им удалось обыграть перволиговый «Чернигов» со счетом 3:1. В Лиге конференций украинцы не удивили, покинув турнир после основного этапа с 6 очками на счету.

Славия Прага

Чешскому гранду в прошлом удалось защитить титул чемпиона страны. За 35 поединков национальной лиги «Славия» завоевала 80 зачетных пунктов, благодаря которым и заняла 1-е место турнирной таблицы. Расстояние от ближайшего конкурента, «Спарты», составляло 4 очка.

В национальном кубке «Славия» уступила будущему финалисту, «Яблонцу», в серии пенальти на стадии четвертьфинала. Кроме этого, чехи также принимали участие в основном этапе Лиги чемпионов, однако покинули его только с 3 очками за 8 поединков.

Личные встречи

В последний раз клубы играли между собой еще в 2018 году в рамках квалификации в Лигу чемпионов. Тогда дальше прошло «Динамо», 1-я игра завершилась вничью 1:1, а во 2-й украинцы обыграли чехов со счетом 2:0.

Интересные факты

  • «Динамо» победило в каждом из 4 последних матчей сезона.
  • В каждом из 7 последних матчей «Cлавии» было забито больше 2.5 гола.
  • В последних 8-х играх «Славии» было показано 6 красных карточек.


Прогноз

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Прогноз Sport.ua
Динамо Киев
20 июня 2026 -
17:00
Славия Прага
Победа Динамо 1.5 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
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Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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Дінамо все зможе! Дінамо переможе !
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Мінімально Динамо переможе
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Славія Прага - беззаперечний фаворит
РЕЙТИНГ
Чеський гранд посідає 59 місце в УЄФА та грає в основі Ліги чемпіонів. Кияни йдуть на 105-му місці та вилетіли з основного етапу найслабшої Ліги конференцій.
СТАТУС ЧЕМПІОНІВ
Пражці є чинними чемпіонами своєї країни. Динамо фінішувало в УПЛ лише на 4-му місці
КІЛЬКІСТЬ ПОРАЗОК
Славія за 35 матчів чемпіонату програла лише 3 рази, тоді як Динамо програло аж 7 разів за 30 матчів.
Прогноз: розгромна перемога Славії
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