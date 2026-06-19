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19 июня 2026, 22:13 | Обновлено 19 июня 2026, 22:15
165
0

Динамо Киев – Славия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией товарищеского матча

19 июня 2026, 22:13 | Обновлено 19 июня 2026, 22:15
165
0
Динамо Киев – Славия. Текстовая трансляция матча
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В субботу, 20 июня, киевское «Динамо» проведет первый товарищеский матч на летних сборах в Австрии. Соперником команды Игоря Костюка станет чешская «Славия». Начало встречи – в 17:00.

Для киевлян это будет первая игра после выхода из отпуска и старта подготовки к новому сезону. В таких матчах результат отходит на второй план: главное – набрать игровой тонус, дать футболистам нагрузку и постепенно вернуть команду к матчевому ритму.

«Динамо» и «Славия» ранее встречались между собой трижды. Баланс противостояний равный: одна победа киевлян, одна ничья и одно поражение.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев – «Славия», за которой можно будет следить на украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Динамо Киев
20 июня 2026 -
17:00
Славия Прага
Обе команды забьют 1.70 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Динамо Киев Славия Прага Динамо - Славия товарищеские матчи текстовая трансляция
Саша Леоненко
Саша Леоненко Sport.ua
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