В субботу, 20 июня, киевское «Динамо» проведет первый товарищеский матч на летних сборах в Австрии. Соперником команды Игоря Костюка станет чешская «Славия». Начало встречи – в 17:00.

Для киевлян это будет первая игра после выхода из отпуска и старта подготовки к новому сезону. В таких матчах результат отходит на второй план: главное – набрать игровой тонус, дать футболистам нагрузку и постепенно вернуть команду к матчевому ритму.

«Динамо» и «Славия» ранее встречались между собой трижды. Баланс противостояний равный: одна победа киевлян, одна ничья и одно поражение.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев – «Славия», за которой можно будет следить на украинской версии сайта.