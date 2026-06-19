Динамо Киев – Славия. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией товарищеского матча
В субботу, 20 июня, киевское «Динамо» проведет первый товарищеский матч на летних сборах в Австрии. Соперником команды Игоря Костюка станет чешская «Славия». Начало встречи – в 17:00.
Для киевлян это будет первая игра после выхода из отпуска и старта подготовки к новому сезону. В таких матчах результат отходит на второй план: главное – набрать игровой тонус, дать футболистам нагрузку и постепенно вернуть команду к матчевому ритму.
«Динамо» и «Славия» ранее встречались между собой трижды. Баланс противостояний равный: одна победа киевлян, одна ничья и одно поражение.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев – «Славия», за которой можно будет следить на украинской версии сайта.
17:00
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