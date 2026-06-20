Назван стартовый состав Динамо на спарринг против Славии Прага

Назван стартовый состав киевского Динамо на первый контрольный матч на сборах в межсезонье.

20 июня в 17:00 встречаются Динамо Киев и команда Славия Прага из Чехии, победитель национального чемпионата.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Динамо под руководством Игоря Костюка проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Киевская команда заняла 4-е место в УПЛ и выиграла Кубок Украины.

Динамо в квалификации Q1 Лиги Европы 9 и 16 июля сыграет против клуба Университатя Клуж (Румыния), а в случае победы выйдет в Q2 на ПАОК (Греция).

Со Славией недавно подписал контракт украинский вратарь Назар Домчак, экс-голкипер львовских Карпат.

Стартовые составы на матч Динамо и Славии Прага

Динамо Киев: Суркис, Гусев, Биловар, Захарченко, Дубинчак, Рубчинский, Лонвейк, Пихаленок, Огундана, Редушко, Герреро

Запас: Манько, Ольховый, Дикий, Тиаре, Малыш, Коробов, Осипенко, Торрес, Волошин, Буяльський, Герич

Инфографика