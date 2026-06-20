Назван стартовый состав Динамо на спарринг против Славии Прага
20 июня в 17:00 состоится товарищеский матч на сборах в Австрии
Назван стартовый состав киевского Динамо на первый контрольный матч на сборах в межсезонье.
20 июня в 17:00 встречаются Динамо Киев и команда Славия Прага из Чехии, победитель национального чемпионата.
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Динамо под руководством Игоря Костюка проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.
Киевская команда заняла 4-е место в УПЛ и выиграла Кубок Украины.
Динамо в квалификации Q1 Лиги Европы 9 и 16 июля сыграет против клуба Университатя Клуж (Румыния), а в случае победы выйдет в Q2 на ПАОК (Греция).
Со Славией недавно подписал контракт украинский вратарь Назар Домчак, экс-голкипер львовских Карпат.
Стартовые составы на матч Динамо и Славии Прага
Динамо Киев: Суркис, Гусев, Биловар, Захарченко, Дубинчак, Рубчинский, Лонвейк, Пихаленок, Огундана, Редушко, Герреро
Запас: Манько, Ольховый, Дикий, Тиаре, Малыш, Коробов, Осипенко, Торрес, Волошин, Буяльський, Герич
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