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Украина. Премьер лига
20 июня 2026, 16:53 | Обновлено 20 июня 2026, 18:18
1753
0

Назван стартовый состав Динамо на спарринг против Славии Прага

20 июня в 17:00 состоится товарищеский матч на сборах в Австрии

20 июня 2026, 16:53 | Обновлено 20 июня 2026, 18:18
1753
0
Назван стартовый состав Динамо на спарринг против Славии Прага
ФК Динамо
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Назван стартовый состав киевского Динамо на первый контрольный матч на сборах в межсезонье.

20 июня в 17:00 встречаются Динамо Киев и команда Славия Прага из Чехии, победитель национального чемпионата.

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Динамо под руководством Игоря Костюка проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Киевская команда заняла 4-е место в УПЛ и выиграла Кубок Украины.

Динамо в квалификации Q1 Лиги Европы 9 и 16 июля сыграет против клуба Университатя Клуж (Румыния), а в случае победы выйдет в Q2 на ПАОК (Греция).

Со Славией недавно подписал контракт украинский вратарь Назар Домчак, экс-голкипер львовских Карпат.

Стартовые составы на матч Динамо и Славии Прага

Динамо Киев: Суркис, Гусев, Биловар, Захарченко, Дубинчак, Рубчинский, Лонвейк, Пихаленок, Огундана, Редушко, Герреро

Запас: Манько, Ольховый, Дикий, Тиаре, Малыш, Коробов, Осипенко, Торрес, Волошин, Буяльський, Герич

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Динамо Киев товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Славия Прага Динамо - Славия контрольные матчи УПЛ стартовые составы Игорь Костюк Назар Домчак
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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