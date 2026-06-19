Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

20 июня в 17:00 встречаются Динамо Киев и команда Славия Прага из Чехии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Динамо проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Киевская команда заняла 4-е место в УПЛ и выиграла Кубок Украины.

Динамо в Q1 Лиги Европы сыграет против клуба Универиситати Клуж (Румыния), а в случае победы выйдет в Q2 на ПАОК (Греция).

Динамо – Славия Прага. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча проводится киевским Динамо на YouTube