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Динамо Киев
20.06.2026 17:00 - : -
Славия Прага
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Украина. Премьер лига
19 июня 2026, 10:15 | Обновлено 19 июня 2026, 10:31
323
0

Динамо – Славия Прага. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 20 июня в 17:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Австрии

19 июня 2026, 10:15 | Обновлено 19 июня 2026, 10:31
323
0
Динамо – Славия Прага. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо Киев
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Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

20 июня в 17:00 встречаются Динамо Киев и команда Славия Прага из Чехии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Динамо проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Киевская команда заняла 4-е место в УПЛ и выиграла Кубок Украины.

Динамо в Q1 Лиги Европы сыграет против клуба Универиситати Клуж (Румыния), а в случае победы выйдет в Q2 на ПАОК (Греция).

Динамо – Славия Прага. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча проводится киевским Динамо на YouTube

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Динамо - Славия Динамо Киев Славия Прага смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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