Динамо – Славия Прага. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 20 июня в 17:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Австрии
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.
20 июня в 17:00 встречаются Динамо Киев и команда Славия Прага из Чехии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Динамо проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Австрии.
Киевская команда заняла 4-е место в УПЛ и выиграла Кубок Украины.
Динамо в Q1 Лиги Европы сыграет против клуба Универиситати Клуж (Румыния), а в случае победы выйдет в Q2 на ПАОК (Греция).
Динамо – Славия Прага. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча проводится киевским Динамо на YouTube
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