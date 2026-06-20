ОФИЦИАЛЬНО. Буткевич и Суркис договорились. Громкий трансфер в УПЛ

23-летний украинский полузащитник Максим Брагару официально покинул «Динамо» и продолжит карьеру в житомирском «Полесье».



Брагару перешёл в «Динамо» летом 2024 года из одесского «Черноморца». В составе «бело-синих» провел во всех турнирах 27 матчей, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу. Вместе с «Динамо» выиграл золотые медали УПЛ в сезоне 2024/2025.



Прошлый сезон Максим начинал в «Динамо», после чего выступал в составе «Полесья» на правах аренды.



Ранее сообщалось, что житомирское «Полесье» находится на финальной стадии переговоров о подписании вингера азербайджанского «Карабаха» Леандру Андраде.