ОФИЦИАЛЬНО. Буткевич и Суркис договорились. Громкий трансфер в УПЛ

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Максим Брагару стал игроком «Полесья» на постоянной основе
23-летний украинский полузащитник Максим Брагару официально покинул «Динамо» и продолжит карьеру в житомирском «Полесье».
Брагару перешёл в «Динамо» летом 2024 года из одесского «Черноморца». В составе «бело-синих» провел во всех турнирах 27 матчей, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу. Вместе с «Динамо» выиграл золотые медали УПЛ в сезоне 2024/2025.
Прошлый сезон Максим начинал в «Динамо», после чего выступал в составе «Полесья» на правах аренды.
Ранее сообщалось, что житомирское «Полесье» находится на финальной стадии переговоров о подписании вингера азербайджанского «Карабаха» Леандру Андраде.
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