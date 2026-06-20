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Украина. Премьер лига
20 июня 2026, 10:05 | Обновлено 20 июня 2026, 10:06
1836
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ОФИЦИАЛЬНО. Буткевич и Суркис договорились. Громкий трансфер в УПЛ

Максим Брагару стал игроком «Полесья» на постоянной основе

20 июня 2026, 10:05 | Обновлено 20 июня 2026, 10:06
1836
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ОФИЦИАЛЬНО. Буткевич и Суркис договорились. Громкий трансфер в УПЛ
ФК Динамо. Максим Брагару
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23-летний украинский полузащитник Максим Брагару официально покинул «Динамо» и продолжит карьеру в житомирском «Полесье».

Брагару перешёл в «Динамо» летом 2024 года из одесского «Черноморца». В составе «бело-синих» провел во всех турнирах 27 матчей, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу. Вместе с «Динамо» выиграл золотые медали УПЛ в сезоне 2024/2025.

Прошлый сезон Максим начинал в «Динамо», после чего выступал в составе «Полесья» на правах аренды.

Ранее сообщалось, что житомирское «Полесье» находится на финальной стадии переговоров о подписании вингера азербайджанского «Карабаха» Леандру Андраде.

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Динамо Киев трансферы Полесье Житомир трансферы УПЛ Максим Брагару
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
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Коли Караваєв іде в Шахтар то зраду всі розганяють.
Коли Брагару в Полісся - вдарили потрукам.
Ось все що і потрібно знати про вболівальників ДК, 2 стандарти.
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