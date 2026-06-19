Полесье закрывает громкий трансфер игрока, поразившего Европу

Житомирское «Полесье» находится на заключительной стадии переговоров о подписании контракта с вингером азербайджанского «Карабаха» Леандру Андраде.



По информации азербайджанского журналиста Фуада Алакбарова, украинский клуб планирует завершить оформление трансфера уже в ближайшие часы, если стороны окончательно согласуют последние детали сделки.



26-летний полузащитник имеет опыт выступлений за национальную сборную Кабо-Верде, в составе которой провел 7 матчей. Также он запомнился яркими выступлениями на евроарене: в прошлом сезоне Лиги чемпионов Андраде сыграл в основном этапе турнира, где отличился тремя голами в девяти матчах. Среди его результативных действий — точные удары в ворота лондонского «Челси» и лиссабонской «Бенфики».



В сезоне 2025/26 футболист провел 51 матч на клубном уровне, записав в свой актив 16 голов и 11 результативных передач. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет около 3,5 млн евро.

Читайте также: Буткевич и Суркис договорились о полноценном трансфере футболиста Динамо