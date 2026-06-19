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Украина. Премьер лига
19 июня 2026, 20:22 |
1662
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Полесье закрывает громкий трансфер игрока, поразившего Европу

В команду перейдет Леандру Андраде

19 июня 2026, 20:22 |
1662
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Полесье закрывает громкий трансфер игрока, поразившего Европу
Getty Images/Global Images Ukraine. Леандру Андраде
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Житомирское «Полесье» находится на заключительной стадии переговоров о подписании контракта с вингером азербайджанского «Карабаха» Леандру Андраде.

По информации азербайджанского журналиста Фуада Алакбарова, украинский клуб планирует завершить оформление трансфера уже в ближайшие часы, если стороны окончательно согласуют последние детали сделки.

26-летний полузащитник имеет опыт выступлений за национальную сборную Кабо-Верде, в составе которой провел 7 матчей. Также он запомнился яркими выступлениями на евроарене: в прошлом сезоне Лиги чемпионов Андраде сыграл в основном этапе турнира, где отличился тремя голами в девяти матчах. Среди его результативных действий — точные удары в ворота лондонского «Челси» и лиссабонской «Бенфики».

В сезоне 2025/26 футболист провел 51 матч на клубном уровне, записав в свой актив 16 голов и 11 результативных передач. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет около 3,5 млн евро.

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трансферы Карабах Агдам чемпионат Азербайджана по футболу Полесье Житомир трансферы УПЛ Леандру Андраде
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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Комментарии 2
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Проблемний для роздягальні грак. Саме тому Карабах продає його по чуть вищій ціні, ніж зазначено на трансфермаркеті, аби щось виручити. Ну, там передбачать бонуси, - але це ще невідомо, чи на них награє...
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Без матів коментувати не можна. Зато Сурку вічно важко когось купувати
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