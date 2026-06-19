Буткевич и Суркис договорились о полноценном трансфере футболиста Динамо

Вингер киевского «Динамо» Максим Брагару продолжит карьеру в составе житомирского «Полесья». Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.

В прошлом сезоне 23-летний футболист играл в составе «волков» на правах аренды, но после завершения сезона стороны договорились о полноценном трансфере.

По информации источника, переговоры вели президенты обоих клубов – Геннадий Буткевич и Игорь Суркис, которые успешно обсудили все детали будущего соглашения.

Брагару отправится вместе с житомирское командой на сборы в Австрию, где будет готовится к старту во втором квалификационном раунде Лиги конференций.

В прошлом сезоне Брагару провел 29 матчей, в которых забил пять мячей и отдал пять результативных передач. Трансферная стоимость футболиста составляет 1,5 миллиона евро.