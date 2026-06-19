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Украина. Премьер лига
19 июня 2026, 11:01 |
2058
0

Буткевич и Суркис договорились о полноценном трансфере футболиста Динамо

Житомирский клуб приобретет вингера Максима Брагару, который играл на правах аренды

19 июня 2026, 11:01 |
2058
0
Буткевич и Суркис договорились о полноценном трансфере футболиста Динамо
ФК Полесье Житомир. Максим Брагару
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Вингер киевского «Динамо» Максим Брагару продолжит карьеру в составе житомирского «Полесья». Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.

В прошлом сезоне 23-летний футболист играл в составе «волков» на правах аренды, но после завершения сезона стороны договорились о полноценном трансфере.

По информации источника, переговоры вели президенты обоих клубов – Геннадий Буткевич и Игорь Суркис, которые успешно обсудили все детали будущего соглашения.

Брагару отправится вместе с житомирское командой на сборы в Австрию, где будет готовится к старту во втором квалификационном раунде Лиги конференций.

В прошлом сезоне Брагару провел 29 матчей, в которых забил пять мячей и отдал пять результативных передач. Трансферная стоимость футболиста составляет 1,5 миллиона евро.

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Полесье Житомир Динамо Киев Максим Брагару Игорь Суркис Геннадий Буткевич Игорь Бурбас трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: Игорь Бурбас
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