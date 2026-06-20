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20 июня 2026, 11:23 | Обновлено 20 июня 2026, 12:00
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0

США в плей-офф, разгром от Бразилии, Кендзера в Динамо, бронза Дорощука

Главные новости за 19 июня на Sport.ua

20 июня 2026, 11:23 | Обновлено 20 июня 2026, 12:00
402
0
США в плей-офф, разгром от Бразилии, Кендзера в Динамо, бронза Дорощука
Getty Images/Global Images Ukraine
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Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 19 июня.

1A. Звездно-полосатые идут в плей-офф. Сборная США обыграла Австралию
Американцы одержали вторую победу на чемпионате мира

1B. Таблица ЧМ. Сборная США досрочно вышла в плей-офф на домашнем мундиале
Американцы выиграли у команды Австралии со счетом 2:0

1C. Удаление не помогло. Турция проиграла Парагваю в матче ЧМ-2026
Турки потеряли шансы на выход из группы, играя весь второй тайм в большинстве

2A. Самба длилась только тайм. Бразилия без проблем переиграла Гаити
Рафинья получил травму в матче ЧМ-2026

2B. Все решил быстрый гол. Шотландия уступила Марокко на ЧМ-2026
Исмаэль Сайбари забил во втором матче подряд

3A. ОФИЦИАЛЬНО. Томаш Кендзера вернулся в киевское Динамо
Польский защитник подписал контракт с клубом на два года

3B. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о трансфере украинского полузащитника
Александр Яцык продолжит карьеру в клубе Харьков

4A. ОФИЦИАЛЬНО. Назначен новый главный тренер львовского Руха
Львовскую команду во Второй лиге возглавит Богдан Есып

4B. ОФИЦИАЛЬНО. Потенциальный соперник Динамо в ЛЕ остался без тренера
Греческий ПАОК и Разван Луческу договорились о прекращении сотрудничества

5A. ЧМ-2028 по футзалу. Сборная Украины узнала соперников в квалификации
В Ньоне прошла жеребьевка отбора к чемпионату мира по футзалу

5B. Определены соперники сборной Украины на чемпионате мира 2026 по socca
ЧМ-2026 состоится в немецком городе Эссен с 28 августа до 6 сентября

6. Украина потерпела сокрушительное поражение от сборной Нидерландов в ЛН
Сине-желтыа команда снова проиграла в волейбольной Лиге наций

7. Свитолина проиграла Эале в матче 1/4 финала турнира WTA 500 в Берлине
Элина не сумела справиться с Александрой в третьем раунде на траве

8A. Олег Дорощук занял третье место на этапе Бриллиантовой лиги в Катаре
7-й этап легкоатлетической серии проходит в катарском городе Доха

8B. Этап Бриллиантовой лиги в Катаре. Фельфнер занял 5-е место в метании копья
Украинский спортсмен установил персональный рекорд сезона: 83,52 метра

9. Украинские шпажисты взяли командную бронзу на ЧЕ-2026 по фехтованию
Состав: Роман Свичкарь, Никита Кошман, Евгений Макиенко, Михаил Краснюк

10. Автобус, который нравится. 5 причин любить эту сборную Австралии
В первом туре Австралия одолела Турцию на ЧМ

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Жеребьевка для Динамо, хет-трик Месси, дубли Мбаппе и Холанда на ЧМ
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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