США в плей-офф, разгром от Бразилии, Кендзера в Динамо, бронза Дорощука
Главные новости за 19 июня на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 19 июня.
1A. Звездно-полосатые идут в плей-офф. Сборная США обыграла Австралию
Американцы одержали вторую победу на чемпионате мира
1B. Таблица ЧМ. Сборная США досрочно вышла в плей-офф на домашнем мундиале
Американцы выиграли у команды Австралии со счетом 2:0
1C. Удаление не помогло. Турция проиграла Парагваю в матче ЧМ-2026
Турки потеряли шансы на выход из группы, играя весь второй тайм в большинстве
2A. Самба длилась только тайм. Бразилия без проблем переиграла Гаити
Рафинья получил травму в матче ЧМ-2026
2B. Все решил быстрый гол. Шотландия уступила Марокко на ЧМ-2026
Исмаэль Сайбари забил во втором матче подряд
3A. ОФИЦИАЛЬНО. Томаш Кендзера вернулся в киевское Динамо
Польский защитник подписал контракт с клубом на два года
3B. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о трансфере украинского полузащитника
Александр Яцык продолжит карьеру в клубе Харьков
4A. ОФИЦИАЛЬНО. Назначен новый главный тренер львовского Руха
Львовскую команду во Второй лиге возглавит Богдан Есып
4B. ОФИЦИАЛЬНО. Потенциальный соперник Динамо в ЛЕ остался без тренера
Греческий ПАОК и Разван Луческу договорились о прекращении сотрудничества
5A. ЧМ-2028 по футзалу. Сборная Украины узнала соперников в квалификации
В Ньоне прошла жеребьевка отбора к чемпионату мира по футзалу
5B. Определены соперники сборной Украины на чемпионате мира 2026 по socca
ЧМ-2026 состоится в немецком городе Эссен с 28 августа до 6 сентября
6. Украина потерпела сокрушительное поражение от сборной Нидерландов в ЛН
Сине-желтыа команда снова проиграла в волейбольной Лиге наций
7. Свитолина проиграла Эале в матче 1/4 финала турнира WTA 500 в Берлине
Элина не сумела справиться с Александрой в третьем раунде на траве
8A. Олег Дорощук занял третье место на этапе Бриллиантовой лиги в Катаре
7-й этап легкоатлетической серии проходит в катарском городе Доха
8B. Этап Бриллиантовой лиги в Катаре. Фельфнер занял 5-е место в метании копья
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9. Украинские шпажисты взяли командную бронзу на ЧЕ-2026 по фехтованию
Состав: Роман Свичкарь, Никита Кошман, Евгений Макиенко, Михаил Краснюк
10. Автобус, который нравится. 5 причин любить эту сборную Австралии
В первом туре Австралия одолела Турцию на ЧМ
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