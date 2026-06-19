ОФИЦИАЛЬНО. Назван новый главный тренер Руха

Украинский специалист Богдан Есып стал главным тренером «Руха». Об этом сообщает пресс-служба львовского клуба.

Срок соглашения между 47-летним специалистом и клубом Второй лиги не разглашается. В тренерский штаб Есыпа вошли ассистент Сергей Рыбалка, тренер по физической подготовке Алексей Дитятьев и тренер-аналитик Кирилл Богатырь.

Ранее Богдан Есып работал ассистентом тренера молодежной команды «Руха», после чего в ноябре 2025 года стал ее главным тренером. Также у него есть опыт работы главным тренером ПФК «Сумы».