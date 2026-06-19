ОФИЦИАЛЬНО. Рух принял решение о будущем клуба и команды

Клуб Рух сделал официальное заявление по поводу своего будущего.

Последние сезоны Рух выступал в УПЛ, однако сейчас решил сняться с чемпионата и прекратить выступления в элитном дивизионе. В клубе рассказали, что заявятся во Вторую лигу и будут дальше делать ставку на свою академию.

Заявление ФК Рух

ФК Рух продолжит выступать на профессиональном уровне. На этом этапе клубной истории «желто-черные» будут заявлены во Вторую лигу, где клуб предоставит необходимую игровую практику воспитанникам собственной Академии. Чтобы юноши получили важный опыт игры против взрослых футболистов в условиях конкуренции.

В то же время Рух U-19 сохраняет за собой место в Национальной лиге U-19, где и будет выступать в сезоне 2026/27. Этот коллектив будет ставить перед собой самые высокие цели – борьбу за чемпионский титул и возвращение в еврокубки.

Неизменно будут функционировать и команды Академии. Сейчас подходит к концу первый из нескольких этапов отбора, так что вскоре «желто-черные» усилятся новыми кадрами. В текущей кампании воспитанники Академии блестяще выступили в Про Лиге НЛМ, завоевав три чемпионских титула и бронзовые медали в категории U-17. И в итоге Академия «желто-черных» торжествовала в общем зачете команд Про Лиги. А также получали медали на турнирах в Украине и за рубежом младшие команды Академии – U-13, U-12 и U-11.

Эти успехи доказали правильность избранного пути. Поэтому в дальнейшем Рух сосредоточится на развитии молодых талантов и приложит все усилия, чтобы Львов стал доминантной силой в украинском футболе.