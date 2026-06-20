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США
19.06.2026 22:00 – FT 2 : 0
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20 июня 2026, 00:04 | Обновлено 20 июня 2026, 00:38
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Звездно-полосатые идут в плей-офф. Сборная США обыграла Австралию

Американцы одержали вторую победу на чемпионате мира

20 июня 2026, 00:04 | Обновлено 20 июня 2026, 00:38
551
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Звездно-полосатые идут в плей-офф. Сборная США обыграла Австралию
Getty Images/Global Images Ukraine
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В Сиэтле состоялся поединок группы D чемпионата мира, в котором встретились сборные США и Австралии. Обе команды выиграли свои стартовые матчи, и победитель их очного противостояния гарантировал себе место в плей-офф.

У американцев была существенная кадровая потеря: из-за повреждения своим партнерам не мог помочь Пулишич. Но отсутствие лидера команды абсолютно не сказалось на действиях «звездно-полосатых». Функции созидателя взял на себя Маккенни, который, казалось, принимал участие в каждом игровом эпизоде.

Американцы активно начали встречу и забили довольно быстрый гол. Балогун слева ворвался в штрафную соперников, а после его прострела Берджесс срезал мяч в собственные ворота. Интересно, что в поединке против Парагвая команда Почеттино также открыла счет после автогола. Австралийцы ответили опасным ударом Леки рядом со штангой. Впрочем, эта угроза стала единственной, которую сумели создать «Соккеруз» в первом тайме.

«Звездно-полосатые» играли агрессивно и в основном не выпускали соперников со своей половины поля. Австралийцы сконцентрировались на обороне, не позволяя оппонентам создавать по-настоящему опасные моменты у своих ворот. Но американцы держали в постоянном напряжении защитную линию «Соккеруз» и таки увеличили свое преимущество. Причем арбитр зафиксировал оффсайд у Фримэна, который отправил мяч в сетку, но после работы VAR указал на центр поля.

Тренерский штаб Австралии попытался повлиять на ход событий тройной заменой. Но в начале второй половины встречи рисунок игры не изменился. А когда австралийцы попытались что-то придумать в атаке, «звездно-полосатые» на контрвыпаде едва не довели счет до разгрома. Балогун убежал к воротам, но долго принимал решение, и ситуацию для Австралии исправил Чиркатти.

С течением времени «Соккеруз» начали больше владеть мячом и их атаки выглядели уже не так безнадежно. Особенно старались организовать для своей команды камбэк Иракунда и Вольпато. Американцы уже атаковали мало, удерживали приемлемый результат и где-то затягивали время. Отличный шанс упустил Суттер, который не попал по мячу после скидки Чиркатти.

Сборная США, несмотря на несколько прагматичный футбол после перерыва, довела матч до победного окончания и гарантировала себе выход в 1/16 финала. В заключительном туре группового этапа американцы встретятся с Турцией, а «Соккеруз» сыграют с Парагваем.

Чемпионат мира. Группа D. 2-й тур.

США – Австралия – 2:0

Голы: Берджесс (11, автогол), Фримен (43)

Предупреждения: Робинсон (56), Балогун (89), Ричардс (93) – Босс (16), Чиркати (32), Суттер (89), Итальяно (89)

США: Фрис, Фримэн, Ричардс, Рим, Робинсон (Трасти, 81), Тильман, Адамс, Дест (Скалли, 81), Маккенни (Рейна, 96), Пепи (Берхалтер, 74), Балогун (Райт, 96).

Австралия: Бич, Итальяно, Чиркати, Суттар, Берджесс (Джерия, 46), Бос, Леки (Вольпато, 61), О'Нилл, Окон-Энгстлер (Ирвин, 78), Велупиллай (Меткаф, 46), Туре (Иракунда, 46)

Арбитр: Феликс Цвайер (Германия)

Стадион «Lumen Field» (Сиэтл, США)

США – АВСТРАЛИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 5
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дуже легка перемога. в другому таймі трохи розслабились, але все одно дуже легкий матч для амерів і для моєї ставки на них)
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+1
З перемогою всіх, хто теж вболівав за зірково-смугастих!🎉🥳
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🏒🧊Вчора Хокейна Канада🇨🇦 перемогла на Футбольному ЧС⚽
🧢⚾А сьогодні і Бейсбольні Штати🇺🇸 знову виграли на Футбольному ЧС!⚽ 🙂
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-2
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