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19.06.2026 22:00 - : -
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Чемпионат мира
19 июня 2026, 18:15 |
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США – Австралия. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026

Поединок 2-го тура группі В начнется 19 июня в 22:00 по Киеву

19 июня 2026, 18:15 |
998
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США – Австралия. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
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19 июня на Люмен Филд пройдет матч 2-го тура чемпионата мира по футболу, в котором сыграют национальные сборные США и Австралии.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

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США

Команда вызывала опасения. Все еще помнили провал в позапрошлом цикле с невыходом на мундиаль-2018. Хотя потом американцы в Катаре сыграли, и неплохо. Но сейчас были невнятные выступления, в том числе противоречивый прошлогодний Золотой Кубок КОНКАКАФ, с поражением в финале Мексики, и нестабильные результаты в товарищеских матчах. Так, в 2026-м году в таком формате выиграли только у Сенегала, при поражениях Бельгии, Португалии и Германии.

Но на домашнем первенстве Пулишич и компания начинали очень удачно. Помог, конечно, и ранний автогол Бобадильи. В итоге же Парагвай получилось разгромить со счетом 4:1. Героем этого поединка можно считать Балогуна - форвард Монако оформил дубль в ворота латиноамериканцев еще в первом тайме.

Австралия

Сборная приучила к постоянному участию в мундиалях. Даже когда она перебралась из родной Океании в более конкурентную среду Азии, все равно получалось подтверждать свой класс успешными прохождениями квалификации. Последняя не так уж и хорошо начиналась, но с появлением на тренерском посту Поповича удалось стабилизировать игру и с отрывом занять проходное второе место в группе.

В товарищеских поединках команда чаще проигрывала, чем выигрывала. И в первом туре рассматривалась как аутсайдер в паре с Турцией. Но тот матч получилось провести очень достойно. Конечно, проявил себя Патрик Бич - молодой голкипер Мельбурн Сити сделал восемь сэйвов. Но и его полевые партнеры забили по голу в каждом тайме, что вылилось в уверенные 2:0.

Статистика личных встреч

В 2010-м и 2025-м стороны играли в товарищеском формате. И оба раза победителями выходили Соединенные Штаты.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут особенных проблем для хозяев турнира здесь. Вряд ли гости будут рвать жилы - ставим на то, что в данном матче выиграют снова американцы (коэффициент - 1,63).

Прогноз Sport.ua: Победа США за 1.63 по линии БК betking.

Прогноз Sport.ua
США
19 июня 2026 -
22:00
Австралия
Победа США 1.63 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 7
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Чим писати про Міська та постити фоточки напівголих з губами тьолок, краще б в оцих типу прогнозах більше про збірні розказували. Про гравців, якісь більш-менш свіжі факти і все таке в цьому дусі. Навіть ті же сплєтні, тут вони будуть доречні і органічні
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+1
Швидкісний, атакуючий, агресивний стиль гри США переконує поставити на їхню перемогу + ТБ
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0
Реально дербі! Он Амерікен ленд
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0
🟡🟢🇦🇺
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0
Трамп придёт со свитой?
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0
За американців!🇺🇸 Але австралійці здатні на будь-які сюрпризи.
Буде цікавий матч🔥
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0
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