19 июня на Люмен Филд пройдет матч 2-го тура чемпионата мира по футболу, в котором сыграют национальные сборные США и Австралии.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

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США

Команда вызывала опасения. Все еще помнили провал в позапрошлом цикле с невыходом на мундиаль-2018. Хотя потом американцы в Катаре сыграли, и неплохо. Но сейчас были невнятные выступления, в том числе противоречивый прошлогодний Золотой Кубок КОНКАКАФ, с поражением в финале Мексики, и нестабильные результаты в товарищеских матчах. Так, в 2026-м году в таком формате выиграли только у Сенегала, при поражениях Бельгии, Португалии и Германии.

Но на домашнем первенстве Пулишич и компания начинали очень удачно. Помог, конечно, и ранний автогол Бобадильи. В итоге же Парагвай получилось разгромить со счетом 4:1. Героем этого поединка можно считать Балогуна - форвард Монако оформил дубль в ворота латиноамериканцев еще в первом тайме.

Австралия

Сборная приучила к постоянному участию в мундиалях. Даже когда она перебралась из родной Океании в более конкурентную среду Азии, все равно получалось подтверждать свой класс успешными прохождениями квалификации. Последняя не так уж и хорошо начиналась, но с появлением на тренерском посту Поповича удалось стабилизировать игру и с отрывом занять проходное второе место в группе.

В товарищеских поединках команда чаще проигрывала, чем выигрывала. И в первом туре рассматривалась как аутсайдер в паре с Турцией. Но тот матч получилось провести очень достойно. Конечно, проявил себя Патрик Бич - молодой голкипер Мельбурн Сити сделал восемь сэйвов. Но и его полевые партнеры забили по голу в каждом тайме, что вылилось в уверенные 2:0.

Статистика личных встреч

В 2010-м и 2025-м стороны играли в товарищеском формате. И оба раза победителями выходили Соединенные Штаты.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут особенных проблем для хозяев турнира здесь. Вряд ли гости будут рвать жилы - ставим на то, что в данном матче выиграют снова американцы (коэффициент - 1,63).

Прогноз Sport.ua: Победа США за 1.63 по линии БК betking.