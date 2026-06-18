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18 июня 2026, 22:48 | Обновлено 18 июня 2026, 22:49
51
0

США – Австралия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка группы D чемпионата мира

18 июня 2026, 22:48 | Обновлено 18 июня 2026, 22:49
51
0
США – Австралия. Текстовая трансляция матча
fifa.com
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В пятницу, 19 июня, состоится поединок группы D чемпионата мира, в котором встретятся сборные США и Австралии. Матч пройдет в Сиэтле на стадионе «Lumen Field», игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Обе команды стартовали с побед на мундиале. Сборная США разгромила Парагвай со счетом 4:1. Уже в первом тайме американцы забили в ворота соперников три гола (автогол Бобадильи и дубль Балогуна), а в компенсированное время точку в матче поставил Рейна. Команда Австралии в первом поединке неожиданно обыграла Турцию. Победу «Соккеруз» принесли результативные удары Иранкунды и Меткалфа. Таким образом, США и Австралия будут бороться за единоличное лидерство в группе D.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча США – Австралия, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
США
19 июня 2026 -
22:00
Австралия
Победа США 1.70 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
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ЧМ-2026 по футболу сборная США по футболу сборная Австралии по футболу текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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