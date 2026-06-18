В пятницу, 19 июня, состоится поединок группы D чемпионата мира, в котором встретятся сборные США и Австралии. Матч пройдет в Сиэтле на стадионе «Lumen Field», игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Обе команды стартовали с побед на мундиале. Сборная США разгромила Парагвай со счетом 4:1. Уже в первом тайме американцы забили в ворота соперников три гола (автогол Бобадильи и дубль Балогуна), а в компенсированное время точку в матче поставил Рейна. Команда Австралии в первом поединке неожиданно обыграла Турцию. Победу «Соккеруз» принесли результативные удары Иранкунды и Меткалфа. Таким образом, США и Австралия будут бороться за единоличное лидерство в группе D.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча США – Австралия, за которой можно следить в украинской версии сайта.