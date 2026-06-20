США – Австралия – 2:0. США – в плей-офф ЧМ-2026. Видео голов и обзор матча
Смотрите самые интересные моменты матча ЧМ-2026
19 июня состоялся матч второго тура группы D чемпионата мира 2026 года между сборными США и Австралии.
Встреча началась в 22:00 по киевскому времени на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле, США. Американцы победили со счётом 2:0 и обеспечили себе выход в плей-офф чемпионата мира.
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Вместе с американцами и австралийцами в группе D на чемпионате мира играют сборные Турции и Парагвая.
ЧМ-2026. Группа D, 2-й тур
США – Австралия – 2:0
Голы: Берджесс, 11 (автогол), Фримен, 43
Видеообзор ожидается позже...
События матча
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