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Чемпионат мира
США
19.06.2026 22:00 – FT 2 : 0
Австралия
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Чемпионат мира
20 июня 2026, 00:05 | Обновлено 20 июня 2026, 01:00
622
0

США – Австралия – 2:0. США – в плей-офф ЧМ-2026. Видео голов и обзор матча

Смотрите самые интересные моменты матча ЧМ-2026

20 июня 2026, 00:05 | Обновлено 20 июня 2026, 01:00
622
0
США – Австралия – 2:0. США – в плей-офф ЧМ-2026. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine
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19 июня состоялся матч второго тура группы D чемпионата мира 2026 года между сборными США и Австралии.

Встреча началась в 22:00 по киевскому времени на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле, США. Американцы победили со счётом 2:0 и обеспечили себе выход в плей-офф чемпионата мира.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вместе с американцами и австралийцами в группе D на чемпионате мира играют сборные Турции и Парагвая.

ЧМ-2026. Группа D, 2-й тур

США – Австралия – 2:0

Голы: Берджесс, 11 (автогол), Фримен, 43

Видеообзор ожидается позже...

События матча

43’
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Фримен (США).
11’
ГОЛ ! Автогол забил Кэмерон Берджесс (Австралия).
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Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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